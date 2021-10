Educación baraja dar respuesta a la «fiebre» por la FP extendiendo los estudios a todos los institutos

El perfil del demandante de este tipo de estudios, según explica Martínez, corresponde a «jóvenes que se han quedado descolgados en 4º de Secundaria, que no pueden acceder a ciclos formativos medios porque no tienen la ESO aprobada y que es la única alternativa que encuentran». «Estamos hablando de chicos de 15 y 16 años en la mayoría de casos pero también de algunos repetidores de 17 y 18 años. A nivel local estamos trabajando desde el Consejo Municipal para que todos nuestros institutos cuenten con ella. No se la podemos imponer, evidentemente, a los centros privados, pero es la recomendación que extendemos. Los números mandan y nos tenemos que adaptar a ellos», añade la propia edil. El plan en el que trabaja actualmente el Consejo Municipal de FP de Elche sigue la misma estrategia que la Inspección de Educación de la Generalitat.

El «boom» por estudiar FP que se vive en toda España, en general, y en la Comunidad Valenciana, en concreto, no pasa de largo en Elche. Prueba de ello es que la oferta académica que se puede cursar es más consistente cada vez. La ciudad cuenta este año con 124 títulos de FP, de los que siete son de nueva creación para el recién estrenado curso 2021/22. «Los centros apuestan decididamente por esta formación y quieren crecer», apostilla Martínez.

Otro parámetro que indica la buena salud de estos estudios es la implantación de los cursos de especialización, los conocidos popularmente como «másteres de la FP». Este proyecto ha sido impulsado desde la Conselleria de Educación y en Elche se ha recogido el guante. El pasado curso se puso en marcha el primero de estos «másteres», el de especialización en Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de la Información que se imparte en el IES Severo Ochoa. Este mismo instituto cuenta ahora con otro curso de especialización, el de Inteligencia Artificial y Big Data. Por su parte, el IES La Torreta estrena este año el curso de Mantenimiento y Seguridad de Vehículos Híbridos y Eléctricos.

«Desde que se formó el Consejo Municipal de FP hemos constatado que cada vez hay más interés por este tipo de estudios por parte de alumnos y, también, de empresas. Cuando se acerca una reunión, recibimos muchas peticiones de compañías que se quieren unir al Consejo Municipal», finaliza la edil de Educación.

LA CIFRA 124 TÍTULOS Una oferta cada vez más completa para los alumnos La oferta de FP en Elche cada vez es más completa. Para el recién estrenado curso 21/22 se ofrecen hasta 124 títulos en la ciudad. Siete de ellos son de nueva creación.