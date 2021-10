Un museo para un ilicitano

El buen hacer de los ilicitanos que viven fuera de Elche, ya sea en otros puntos de la geografía española o en el extranjero, sigue dando de qué hablar. El último ejemplo de ello es el protagonizado por José Fuentes, catedrático de Dibujo y Grabado en la Universidad de Salamanca. La localidad salmantina de Santa Marta de Tormes ha querido bautizar con el nombre del artista ilicitano a su Museo de Arte Contemporáneo, en reconocimiento a la dilatada trayectoria de un autor que pasó su infancia entre Elche, Torrellano y El Altet y que, aunque lleva décadas viviendo fuera de su ciudad, nunca ha perdido el vínculo con el territorio ilicitano. Así lo demuestran las colaboraciones que mantiene actualmente con el mundillo de la cultura local o con el Misteri d’Elx.

Fuentes, que ya da nombre a otro recinto, en este caso la biblioteca municipal de Torrellano, asume con honor el reconocimiento que le han dado en tierras salmantinas bautizando con su nombre a uno de los museos más importantes de la zona. «Es un orgullo que se le haya puesto mi nombre al museo de Santa Marta de Tormes, con el que ha participado activamente para conseguir una destacada colección de arte contemporáneo», sostiene.

Proyecto vivo

El ilicitano no quiere que su vinculación con el museo que ahora lleva su nombre se quede en la colección de arte que se ha confeccionado. Por eso trabaja con la dirección del centro cultural para lograr un «espacio vivo y dinámico». «Es muy importante que los museos cuenten con una programación estable de actividades y exposiciones que les conecten con la población, especialmente con el público más joven. Estos son los retos personales por los que me gustaría que me recordasen en el futuro», añade el artista.

Más allá del reconocimiento, Fuentes también es director del Instituto de Arte y Tecnología de la Animación de la Universidad de Salamanca. La nueva denominación ya está visible en la fachada del museo. «Santa Marta de Tormes se está convirtiendo en una referencia nacional porque ninguna localidad de España ha hecho una apuesta tan poderosa por la cultura», concluye el ilicitano en unas declaraciones que confirman el vínculo que tiene con su tierra de acogida.