Una escena “oculta y esencial” ilustra el cartel anunciador del Misteri d’Elx

Este no será un año cualquier para el Misteri d’Elx. Tras el paréntesis que impuso la pandemia en 2020, entre el 29 de octubre y el 1 de noviembre regresarán las representaciones a la basílica de Santa María. En el mediodía de este lunes se ha desvelado uno de los secretos más importantes en la antesala de La Festa, con la presentación del cartel anunciador. El autor de este año es el artista ilicitano afincado en Salamanca José Fuentes, quien toma el relevo de María Dolores Mulá, autora del último cartel anunciador, el de 2019. Fuentes, catedrático de Dibujo y Grabado, ha querido representa una escena “oculta y esencial”, el momento en el que el alma de la Virgen entra en su cuerpo yacente y cobra vida para ascender al cielo.

“Es un gran honor que el Patronato me haya elegido para hacer el cartel. Parece que al vivir lejos te olvidan. Cuando me propusieron la idea, tuve un golpe de intuición como creador y pensé en algo que no se había hecho hasta ahora. Es un instante de la representación que está oculto y que es su esencia. Es un momento muy inquietante y muy atractivo por toda su carga simbólica. Esta es mi visión personal de lo que pasa en ese instante. Lo interpreto como la mano de Dios que lleva el alma de la Virgen”, explica Fuentes sobre su obra.

Desde el Patronato se ha hace hincapié es que las representaciones que arrancarán a finales de este mes no son extraordinarias, pese a no ser en agosto, sino que son las correspondientes a 2021. El Misteri de este año contará con las medidas de seguridad sanitarias que se han acordado entre el Patronato y la Conselleria de Sanidad. El aforo estará en torno al 75% de la capacidad de la basílica, las entradas para los días 29, 30 y 31 están a la venta desde el pasado viernes, mientras que 1 de noviembre las representaciones serán a puerta abierta. Para conseguir estas localidades hay que inscribirse en el sorteo que se realizará el día 18.

En paralelo a la presentación del cartel anunciador, el Patronato del Misteri d’Elx ha convocado el V Concurso de Escaparates sobre La Festa, con el objetivo de fomentar el conocimiento de las representaciones y de contribuir al impulso de la actividad comercial tras los duros momentos que ha deparado la pandemia. El concurso está abierto a todas las empresas que posean escaparates en Elche. Las propuestas relacionadas con el Misteri se podrán combinar con los productos propios de cada establecimiento.