El grupo municipal del PP acusa al del PSOE de Elche de nepotismo en edificios públicos

El grupo municipal del Partido Popular ha acusado hoy al grupo socialista de nepotismo por el uso que hace de edificios públicos. El malestar ha surgido después de que se denegara a los populares la Sala del Consell para una reunión dos semanas después de que los socialistas la utilizaran y alardearan de ello en las redes sociales porque estaban definiendo el futuro de la ciudad para los próximos meses.

El pasado 2 de septiembre, al regreso de las vacaciones, el grupo municipal socialista se reunió en la misma y el alcalde, Carlos González, como en él es habitual, subió a las redes sociales las conclusiones de la misma. En ella se podía leer lo siguiente:

Y se veía que se trataba de una de las principales salas municipales, en la planta más noble del Ayuntamiento. El grupo municipal socialista tiene su despacho de grupo, una instalación que, según aseguran desde las filas del PP, nunca hay nadie.

Días más tarde del encuentro socialista en la sala del Consell el PP solicitó por escrito la utilización de la misma, "para el próximo lunes 20 de septiembre en horario de 09:00 a 11:30h. para una reunión de los Concejales del Grupo Municipal del Partido Popular", pero se les ha rechazado la petición. Los populares aseguran que ese día que pidieron no había ningún acto en ella.

El PP añade que el PSOE trata de arrinconarlos, y les hace daño solo por el mero hecho de provocarles, porque no es la primera vez que les deniegan instalaciones municipales para sus encuentros (aunque como le pasa al PSOE, el PP también tiene su grupo municipal). Así, ya les ha ocurrido en el Centro de Congresos, donde también han tenido problema para reunirse, pues pidieron para ello ocupar la sala de Prensa, y le dijeron que era para ese uso en exclusivo. Prácticamente nunca hay convocatorias de Prensa en la misma.

Para los populares, "están utilizando salas para reuniones de grupo y al PP se le niegan. Se están aprovechando de la institución y piensan que es su propio cortijo". Y aseguraron que otros organismos, como la Diputación, gobernada por Carlos Mazón (PP), las facilidades para las reuniones son todas.

Personal de confianza

Los encontronazos entre PSOE y PP no disminuyen. La semana pasada, tal y como publicó INFORMACIÓN, los populares se quejaron de que el alcalde les ha tenido dos semanas sin personal de confianza porque el titular de la plaza de libre designación había solicitado la baja por paternidad, el 25 de agosto, y pese a que al día siguiente el PP presentó el escrito con las dos trabajadoras que iban a estar a media jornada, el regidor no lo firmó hasta el 9 de septiembre. En esa ocasión el PP se quejó de que había tenido a dos personas trabajando sin contrato y a las que no iba a pagar porque, pese a que se podía haber hecho con carácter retroactivo el nombramiento, desde la fecha que se solicitó, el alcalde no había utilizado esta fórmula.