El PP denuncia que los talleres de respiro familiar no están en marcha

El Partido Popular ha denunciado hoy que los talleres del Respiro Familiar que se realizan los sábados en el Centro Francés Cantó, desde hace más de 10 años, no se han puesto en marcha todavía.

La concejal del PP, Loli Serna, ha asegurado haber recibido quejas por parte de muchos familiares de los chicos y chicas con discapacidad intelectual que normalmente asisten a estos talleres, de que no saben nada de cuándo van a dar comienzo y nadie por parte de la concejalía de Derechos Sociales les da explicaciones. "Ante esta falta de respuesta, los familiares han iniciado una recogida de firmas para que el servicio se ponga en marcha lo antes posible ya que se sienten abandonados”, advierte Serna.

“Estos talleres de Respiro permite a familiares dejar a sus dependientes con monitores y así tener un tiempo para ellos mismos, siendo este recurso esencial para ellos, donde normalmente acudían más de 40 usuarios antes de la pandemia”.

La edil recordó que “el pasado mes de junio, la Junta de Gobierno Local aprobó la adjudicación de este servicio a la empresa DYA, pero no se sabe el por qué no se ha puesto en marcha a día de hoy, creando un problema para los familiares, porque como declaró la teniente de alcalde María José Martínez que acudió el pasado 30 de agosto a la clausura de la décima edición del Plan Respira en el Centro Social Francés Cantó es un servicio esencial que no se puede perder”.

El PP ha exigido al concejal de Derechos Sociales y al señor Carlos González, como máximo responsable del equipo de Gobierno, "que ponga en marcha de forma inmediata del servicio de Respiro Familiar, que den la cara y además les den las explicaciones oportunas a los familiares que se han visto afectados por su dejadez".