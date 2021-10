Héctor Díez: "Un poco más y destrozan las palmeras"

El edil ha recordado que al ver cómo estaban dejando los ejemplares pidieron paralizar los trabajos "porque no garantizaban la supervivencia de las palmeras" y ha calificado de "inaceptable en una ciudad con un Patrimonio de la Humanidad" el acabado que ofrecían. También ha dicho que con todos los problemas que ha dado la empresa contratada muestra "su dudosa profesionalidad".

Ahora los palmereros municipales han tenido que dejar de sanear huertos históricos para acometer la poda urgente de esta calle y de otras quince de la ciudad donde las palmeras, a estas alturas del año están cargadas de dátiles y hay riesgo, tal y como ha reconocido el Ayuntamiento, de que el ramaje pueda caer. Tienen dos meses por delante de trabajo, aunque el gobierno municipal está tratando de sacar un contrato menor para apoyar a los operarios municipales, con tal de no desatender los huertos que ya estaban programados.

Ante la polémica generada y las críticas de algunos colectivos a la privatización de la poda por la que está apostando PSOE y Compromís, Héctor Díez ha tratado de poner en valor el resto de actuaciones que se han realizado con empresas privadas. "No ha salido todo lo bien que el resto de contratos", ha dicho y ha puesto como ejemplo que la UTE de empresas ilicitanas que se adjudicó la poda del Parque Empresarial al mismo tiempo que la murciana ya ha finalizado su trabajo y tiene al 90% la poda en las pedanías.

También ha defendido el edil de Parques y Jardines su gestión en este asunto. "Nuestra reacción ha sido rápida", ha dicho.

Comisiones Obreras

La sección sindical del Ayuntamiento de Elche ha calificado de "imagen pésima y de baja calidad de servicio, además de evidenciar un serio peligro público" la poda realizada por la empresa murciana. Comisiones Obreras emitió un comunicado recordando que los trabajos que han estado realizando se han efectuado sin las medidas mínimas de seguridad, tanto para las personas que pasaban por la calle en el momento de los trabajos, como para los propios trabajadores que podaban. "Hablamos de zona deficientemente señalizada, dejando pasar peatones junto a las palmeras mientras caían palmas al suelo; trabajadores en una misma cesta manejando la motosierra con una sola mano y sin los equipos de protección individual necesarios o haciendo un mal uso de los que se disponen", señalan.

Desde la Sección Sindical de Comisiones Obreras del Ayuntamiento, llevan años denunciando la situación en la que se encuentra la brigada de palmereros municipal. "La mala gestión de los Recursos Humanos lleva al propio equipo de gobierno a considerar imprescindible la privatización de la poda de palmeras para atender las necesidades del servicio público. La brigada municipal de palmereros consta actualmente, sobre el papel, de dieciocho personas, de las cuales solo siete en la práctica están en activo subiendo a podar palmeras. La consecuencia es la extremada dificultad por abarcar con tan pocos palmereros el inmenso palmeral de nuestra ciudad y pedanías", apunta el comunicado.

"Las bajas que se han ido produciendo con los años en el servicio público de palmereros, por ser destinados a otros servicios, como la lucha del picudo, por adaptaciones por motivos de salud a otros puestos, etc, no se ha reemplazado ninguna de ellas con nuevo personal. Desde CCOO se instó al edil de Recursos Humanos a reforzar el número de palmereros de baja con una fórmula de contratación que no afecta a la tasa de reposición ni el aumento de plantilla, como bien se hizo en escuelas infantiles, en tanto en cuanto no queden vacantes las plazas para ser ofertadas públicamente", añaden.

Asimismo tachan de situación "esperpéntica" los medios técnicos del Ayuntamiento. "En la ciudad que alberga el palmeral más grande de Europa, orgullo de toda la ciudadanía y dirigentes políticos, la palma que se genera de la poda se recoge a mano una a una, por ayudantes de jardinería, para cargarla en una camión que, por sus dimensiones, hace que, en muchos casos, haya que doblar la palma por la mitad antes de cargarla. No se invierte en medios materiales, como un vehículo con dimensiones adaptadas, provisto de mecanismos como un camión “pulpo” para la recogida", admiten.

Igualmente advierten que la escasa o más bien nula inversión económica en este servicio público, tanto en medios humanos como materiales, junto a la privatización "está generando la crónica de una muerte anunciada para nuestro patrimonio de la humanidad".

Palmereros

La Asociación de Palmereros de Elche (APELX) también ha reaccionado ante la polémica poda. Apuntan al "susto" que se llevaron al ver cómo trabajaba la empresa en Pedro Juan Perpiñán. "El corte con motosierra sabemos que ayuda a la proliferación de hongos y enfermedades, nada tiene que ver con el corte limpio que queda cuando se utiliza el "corbellot" (herramienta específica que sólo se usa para la poda de palmeras). Todo esto agravado porque se nota que estos operarios no tienen conocimientos ni mucha experiencia para realizar un acabado digno de nuestro patrimonio, dejando cortes muy desiguales y tabalas desprendidas apunto de caer", señalan en un comunicado. El colectivo ha aplaudido la reacción del concejal Héctor Díez por paralizar los trabajos y ha insistido en reconocer el oficio del palmerero para evitar este tipo de problemas, tal y como pretende hacer la Ley de Palmeral pendiente de aprobar en las Cortes Valencianas a finales de mes.

"Nuestro deseo, es que ese reconocimiento se traduzca en un reconocimiento pleno de nuestro oficio, vamos que podamos trabajar con nuestra técnica ancestral. Resulta que la legislación europea en prevención de riesgos laborales, no es compatible con el 90% de los trabajos que realizamos. Pedimos que nuestras administraciones sean sensibles a esta realidad, y impulsen una pequeña modificación en la ley europea. Para que en casos justificados, como la preservación de un bien inmaterial, como el oficio de Palmerero: Las plataformas elevadoras no tengan preferencia sobre el sistema tradicional", señala APELX.

"Un sistema que ha ido evolucionando y hoy por hoy es muy seguro. Para conseguir esto, nos parece indispensable que Elche consiga de la UNESCO su 4° Patrimonio. Resulta que ya existen ciudades donde la UNESCO a reconocido la cultura que genera el Palmeral, como patrimonio mundial y no suena muy difícil conseguir que Elche con sus singularidades este dentro. Para los Palmereros supondría un gran impulso para nuestras pretensiones. Sabemos que el ayuntamiento está en ello, lo que no tenemos claro es el alcance de las gestiones realizadas para ello. Junto con otro colectivo hemos solicitado una reunión con el Alcalde, que de momento no tiene fecha. Para los palmereros hay mucho en juego nada menos que la supervivencia de nuestro oficio. Queremos que la ciudadanía y administraciones perciban lo que esto significa para Elche", concluye el colectivo.