Un poble que s’alça mil vegades

Coincideix hui, 9 d’Octubre, la fi de totes les restriccions en la Comunitat Valenciana, producte de les bones dades, el ritme de vacunació i el compliment de la major part de la societat de les mesures de seguretat. Hem viscut una crisi sanitària sense precedents que ha posat de manifest la vulnerabilitat del món i de les persones, i on els treballs menys reconeguts, més feminitzats i empobrits, són els que ens han mantingut vius. Que l’estat de benestar és la xarxa de seguretat, suport, protecció i impuls, imprescindible per garantir una vida digna a totes les persones i que l’aire que respirem i la manera en la qual ens relacionem amb l’entorn, repercuteix directament en la salut. Que si no cuidem de la terra i de la gent, no tenim res a fer.

La resposta que s’ha donat des de les administracions públiques ha sigut clau per al manteniment de la seguretat sanitària, la pervivència dels llocs de treball, el suport a les persones treballadores i l’ajuda a les famílies.

En concret a Elx, hem congelat per sisé any consecutiu les taxes municipals i hem prorrogat un any més l’exempció de la taxa de terrasses en suport de l’hostaleria i la taxa dels mercats de llauradors. També hem incrementat el fons social per atendre a més de 7.000 famílies en situació de vulnerabilitat, hem augmentat el fons d’ajudes per al pagament de l’IBI i destinat ajudes als sectors productius i el comerç amb un global de 6,6 milions d’euros amb els plans d’ajudes de la Generalitat Valenciana.

Però la resposta del conjunt de la societat valenciana ha sigut encara més clau i imprescindible. La major part de la ciutadania ha demostrat la solidaritat que era precisa en moments tan durs i de por, el poble valencià ha posat la seua millor voluntat, coneixement i professionalitat per mantenir-nos a totes les persones fora de perill i abastits.

Per això, des d’Elx no se’ns ocorre millor manera de celebrar el 9 d’Octubre que agraint a tota eixa societat la seua contribució en aquest context de pandèmia i també a les persones i entitats que porten el nom d’Elx fora de les nostres fronteres i que ens omplen d’orgull amb els seus triomfs.

Reconeixem hui la tasca de l’Hospital General Universitari i l’Hospital Universitari del Vinalopó, al seu personal que s’ha deixat la pell per totes les persones. A la Fundació Noray Proyecto Hombre Alacant pel seu compromís amb les persones amb trastorns addictius i als col·lectius que conformen la ‘Mesa Elx-LGTBI’ pel seu treball a favor de la diversitat i la igualtat, en un moment importantíssim per plantar-li cara a la intolerància i al feixisme.

També als regants del Camp d’Elx i el Sindicat Central de Regants de l’Aqüeducte Tajo-Segura, SCRATS per la seua lluita per defensar els drets hídrics de la nostra terra. Al periodista il·licità Diego Miralles, reporter internacional de guerra, al director de cine Chema García, l’il·licità que està a punt d’estrenar la seua òpera prima i a José Ignacio Llop, tècnic d’Educació de l’Ajuntament d’Elx jubilat.

Com no, al Club Joventut d’Elx futbol sala femení, en l’elit espanyola, al Club Atlètic Torrellano que ha tornat a la tercera divisió i a l’esportista internacional d’handbol Ana Isabel Martínez Martínez a qui desitgem molta sort en la seua nova etapa.

Gràcies a totes les persones i entitats guardonades, exemples de servei al nostre municipi, amb una indubtable contribució a la societat il·licitana que hui reconeixem i reivindiquem en un dia tan assenyalat com aquest 9 d’Octubre. Feliç dia del poble valencià, il·licitans i il·licitanes!