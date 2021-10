El PP llama "hipócrita" al bipartito de Elche por premiar a los regantes y al Hospital del Vinalopó

Mora ha declarado que “nos hemos quedado perplejos al conocer el ejercicio de hipocresía que ha realizado el gobierno municipal de PSOE y Compromís con los premiados con la medalla d´Or y plata del Bimil·lenari de la Ciutat”.

“González en un ejercicio propagandístico sin parangón y con la intención de lavar su imagen tras la incomprensible postura suya y la de su partido, le concede la medalla de plata a los regantes del Camp D´Elx y al Sindicato Central de Regantes de l´Aqüeducte Tajo- Segura. Desde el Partido Popular se lo vamos a decir tan claro como el agua que el PSOE nos niega. Nuestros regantes y agricultores no quieren medallas, lo único que quieren es que no se les quite el agua, que no se les prive de su forma de vida. Que no voten en contra de mociones que piden exigir el agua para nuestra tierra porque las presente otro partido que no es el suyo. Eso es lo que quieren nuestros regantes y agricultores”.

Mora continuaba: “Pero la propaganda no termina aquí, para colmo, premian al Hospital del Vinalopó y sus trabajadores por la labor ejercida durante la pandemia, premio totalmente merecido pero que desde el Partido Popular no entendemos esta actitud tan hipócrita cuando hace 5 meses estaban criticándolos y pedían su reversión, o hacían declaraciones como las de la concejal de sanidad, la socialista Mariola Galiana, donde decía de manera expresa que era necesario acabar con “las desigualdades que se producen entre los usuarios a los que les corresponde el Hospital General que es de gestión pública y a quienes les corresponde el Hospital del Vinalopó de gestión privada a través de una concesión”.

La edil ha preguntado a González si cree que esa medalla va a reconfortar a los 195 sanitarios que su partido y Compromís despidieron en plena pandemia por WhatsApp y SMS. “Como sanitaria le respondo que jamás podremos olvidar el abandono que sufrimos por su parte. Un alcalde que prefirió hacer puntos en su partido y no molestar a sus jefes que exigir y reivindicar más medios y protección para todos aquellos que nos jugábamos la vida a diario para salvar al resto. Su sectarismo hace que se olviden de los sanitarios que han trabajado en el IMED, ellos también han estado en primera línea trabajando contra la COVID”.

“Estos premios buscan limpiar la imagen de González ante estos sectores, unos premios cuyo fin es que González tenga su foto con aquellos a los que ha abandonado y dado la espalda durante mucho tiempo”, ha concluido Mora.