Reunión para estrechar la colaboración entre la Policía Local y los vecinos del campo de Elche

El objetivo de la jornada fue presentar el proyecto relativo a fortalecer las relaciones entre la ciudadanía residente en el Camp d’Elx con el Ayuntamiento y la fuerza de seguridad municipal.

En la reunión, que pudo celebrarse presencialmente por la mejora de la situación sanitaria, Abad y Medina tuvieron la oportunidad de escuchar las preocupaciones y demandas de los vecinos y vecinas del campo ilicitano, reforzando así no sólo el entendimiento mutuo, sino también la comunicación entre ciudadanía e instituciones.

La cita, que constituye un espacio para el diálogo constructivo, fue la primera de las numerosas previstas, que se celebrarán en las diversas pedanías del término municipal, donde todos los vecinos y vecinas que así lo deseen podrán contribuir, con sus aportaciones, a estrechar lazos con la Policía Local de Elche y colaborar con el cuerpo en aquellas comunidades donde residen.

A mediados del pasado mes de septiembre, los residentes en el Camp d’Elx volvieron a mostrar su desesperación y aseguraron que no saben qué más hacer para plantar cara al auge de los robos que vienen sufriendo desde hace meses. La sensación en las pedanías es una mezcla de miedo, impotencia y resignación.

«Solo en nuestra partida rural, que tiene 400 viviendas, se han producido más de 25 robos en lo que va de año, a los que hay que sumar los que no se han denunciado», afirma el portavoz de la Plataforma Vecinal contra el Robo de Algoda, David Muñoz. «Nos roban un día sí y otro también. No se trata de chorizos de poca monta, nos tienen controlados. Hay gente que apenas se ha ido dos horas de su casa y le han robado. Yo he optado por no salir ninguna noche a cenar fuera de casa. Y si alguna vez tengo que ausentarme, aviso a mis vecinos para que la tengan vigilada», añade en un contundente testimonio.

El temor en los residentes del campo les ha llevado a tomar otras medidas, como la vigilancia a través de patrullas. La sensación de temor e impotencia que sufren les lleva a exigir al Ayuntamiento un refuerzo de la vigilancia, tanto con medios humanos, con una mayor presencia policial, como a través de medios tecnológicos, con cámaras y drones que controlen las zonas de las pedanías.