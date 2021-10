Discurso íntegro del alcalde de Elche en el 9 d'Octubre

Hoy, afortunadamente, nos encontramos en un contexto sanitario, social y económico mucho más favorable. Nadie puede asegurar que hayamos vencido al virus. Pero lo que sí que podemos asegurar es que como sociedad hemos tenido una respuesta ejemplar. Y que caminamos con decisión hacia la recuperación de la normalidad perdida. Hoy tenemos una situación sanitaria estable y de bajo riesgo.

➔ Consecuencia del esfuerzo individual,

➔ Del cumplimiento de las normas,

➔ Y de la extraordinaria profesionalidad de nuestros sanitarios.

Hoy podemos mostrarnos satisfechos porque juntos

➔ hemos salvado vidas.

➔ hemos destinado cuantiosos recursos a ayudar a empresas, pymes y autónomos.

➔ hemos estado al lado de las familias que, de la noche a la mañana, se encontraron con graves dificultades económicas.

➔ hemos tratado con la máxima dignidad a las personas más desfavorecidas de la sociedad.

Todo eso lo hemos hecho entre todos y todas. Por todos esos logros colectivos quiero tener palabras de sincero y efusivo agradecimiento para esa inmensa mayoría que ha hecho gala de una extraordinaria responsabilidad. Palabras de agradecimiento para tantos ilicitanos que han antepuesto el interés general a su propio interés particular También quiero expresar la inmensa gratitud a todas las personas que han sido esenciales durante este periodo. Profesionales que han tenido una entrega más allá de lo exigible; y que habéis sido auténticamente determinantes para enfrentarnos a la adversidad. Y desde luego quiero tener palabras de afecto y solidaridad, para todas las personas y familias que han padecido las consecuencias de la pandemia. En particular, a las familias de las personas fallecidas. A ellas nuestro recuerdo y todo nuestro cariño.

Señoras y Señores Ahora tenemos que mirar al futuro. Mirar al futuro es sumar esfuerzos y talento para impulsar la reactivación económica y del empleo en Elche. El contexto va a sernos favorable. Un reciente informe de situación del BBVA prevé un crecimiento económico de nuestra Comunidad, del 6,7% del PIB para este año y un 6,6% para el próximo. Una buena noticia económica que repercutirá en nuestra ciudad. Unas previsiones que han de ser un acicate para que continuemos trabajando con seriedad

• para modernizar nuestra economía,

• para atraer inversión,

• para mejorar nuestra competitividad

• y para crear empleo, empleo de calidad.

Alineados con la finalidad de contribuir a la recuperación, hay una decena de proyectos de gran envergadura, que deseo compartir con todos Uds., que van a ser determinantes para nuestro futuro como ciudad. Brevemente, El futuro Palacio de Congresos, cuya ubicación pronto se desbloqueará. La nueva depuradora de Algorós, que supone una inversión de 50 millones y la solución de un grave problema ambiental y social La ampliación del Parque Empresarial, que tras complejos trámites urbanísticos, comienza su fase final. El Campus Tecnológico, cuyas obras están prácticamente finalizadas. La Duplicación de la Carretera de Santa Pola, que avanza a buen ritmo. La Ley de Protección y Tutela del Palmeral, que se aprobará este mismo mes y que contempla nuestras aspiraciones de protección jurídica y financiación. La inversión en el antiguo edificio de Correos, para mejorar la competitividad de nuestros sectores productivos. El Nuevo Bloque Quirúrgico del Hospital General, que avanza ya en paralelo a la propia rehabilitación integral. Y dos proyectos recientemente anunciados por el President de la Generalitat, que nos darán peso y relevancia institucional nacional e internacional.

• La Agencia Valencia de Protección del Territorio

• Y el Centro de Investigación del Envejecimiento que permitirá el desarrollo del valioso territorio comprendido entre Torrellano, IFA y el Aeropuerto.

En resumen, una decena de “proyectos de ciudad” con mayúsculas, que contribuirán a reforzar nuestro liderazgo en la Comunidad y en el Arco Mediterráneo Español; y más importante aún, que aumentarán nuestra prosperidad y calidad de vida. Junto a dichas iniciativas, quiero que sepan que tenemos en marcha un conjunto de proyectos, (más, digamos “pegados al terreno”), que están dirigidos a la reforma y mejora o la construcción de equipamientos educativos, deportivos, sanitarios y socioculturales. En su conjunto suponen un esfuerzo inversor total, superior a los 60 millones de euros. Y también sirven al objetivo de la reactivación.

Buena parte de esa inversión tiene como destino las Pedanías. A donde estamos canalizando ordenadamente una cuantiosa inversión a través del Plan Cuatrienal de Inversión en Pedanías; con el fin último de favorecer la cohesión territorial, a la par que la calidad de vida y mitigar la sensación de agravio que algunos vecinos puedan tener. Asimismo, después del positivo efecto social y económico que ha supuesto la peatonalización de la Corredora y de la Plaza de Baix, vamos a impulsar varias iniciativas dirigidas a continuar modernizando el espacio público, Sepan que vamos a actuar en

-La replaceta de Les Barques

-El Paseig de Germanies

-El Jardín de Andalucía

- La calle Olegario Domarco Seller

-El ajardinando el entorno del Cementerio Viejo

-O recuperando el desaparecido Hort de Rastoll

Actuaciones que en 2022 se irán haciendo realidad. Del mismo modo, continuamos adecuando y mejorando la ladera del Vinalopó. Que tras conectar con el Pantano, ahora vamos a convertir en un corredor verde que nos lleve hasta el Hondo; para pasear, hacer deporte y disfrutar de la belleza de nuestros parajes naturales. Continuamos con la regeneración urbana en barrios degradados como San Antón. Donde ya trabajamos en el cuarto bloque, con el que alcanzaremos la cifra de 300 viviendas construidas. Aumentamos la plantilla y los medios de la Policía Local, para mejorar la seguridad. Y, al tiempo, estamos poniendo en marcha el nuevo servicio de limpieza urbana que ha comenzado a funcionar en mayo. Cuyas mejoras nos tienen que situar en el plazo de dos años como una de las 10 ciudades más limpias de España.

Debo hacer referencia a tres asuntos de especial interés. Trabajamos con el objetivo de que la Dama de Elche pueda estar entre nosotros a finales de 2022, para impulsar la reactivación del sector turístico. La Consellería de Sanitat ha activado ya la licitación para el futuro Centro de Salud en el nuevo Altabíx. Y el viejo hotel de Arenales tiene los días contados. Por otra parte, los Fondos Europeos van a ser otro instrumento de estímulo económico que nos proponemos aprovechar. Acabamos de concurrir a una convocatoria del Ministerio de Transporte presentando proyectos por valor de más de 10 millones de euros. En esencia para hacer más eficiente, accesible y atractivo el transporte colectivo y contribuir a reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero.

Nos proponemos captar recursos en las próximas convocatorias para avanzar en otros temas clave vinculados a la rehabilitación de barrios, a la digitalización, a la eficiencia energética, a la cohesión social y la igualdad. Proyectos que aceleren la recuperación económica y del empleo y la modernización de nuestra economía. Directamente relacionado con todo ello, deben saber que trabajamos en este momento en la elaboración del Presupuesto para 2022 que será inversor, verde y social. Citaré solo dos elementos clave,

• Uno, que tenemos la menor tasa de endeudamiento de las últimas tres décadas

• Dos, que hemos acordado congelar todos los impuestos, tasas y precios públicos; para favorecer la reactivación económica sin comprometer los servicios públicos.

Señoras y Señores: Junto a todo ello en un día tan simbólico como éste, quiero poner en el punto de mira varios planteamientos esenciales para construir un futuro mejor, una ciudad mejor. Uno, apoyar la reivindicación de reforma del vigente sistema de financiación autonómica, que lidera el President de la Generalitat, Ximo Puig, Para poner fin a una profunda desigualdad, que lastra nuestras posibilidades de desarrollo social y económico. Dos, reclamar la reforma en profundidad en las competencias y la financiación local. El sistema de financiación local ha devenido en obsoleto y es manifiestamente insuficiente. Es necesaria una segunda descentralización que amplíe las competencias municipales y que asigne recursos suficientes. Tres, resulta imprescindible una profunda reforma del funcionamiento de la Administración. Una reforma que revolucione el funcionamiento de las Administraciones. Que permita atender con eficacia, eficiencia y celeridad las necesidades de los particulares y las empresas, con los tiempos del siglo XXI y con las debidas garantías. Cuarto, el compromiso firme con la defensa del Trasvase Tajo-Segura para el Camp d’Elx. Es esencial para la agricultura ilicitana, y por tanto, lo consideramos irrenunciable, imprescindible e insustituible. Quinto, también compromiso decidido en la lucha contra el machismo criminal, contra la terrible lacra de la violencia de género. Y por último, alzar la voz reclamando más inversión para Elche a todas las Administraciones. Exigimos un nivel de inversión ajustado a nuestra población. Pero en particular en materia de infraestructuras. Es cierto que en pocos meses hemos visto como se hacía realidad la llegada del AVE y la nueva autovía de acceso al aeropuerto. Pero siendo esto muy importante, resulta vital para Elche que avancemos en temas clave, que están en la mente de todos y de las que solo destaco, por razones de brevedad, la Ronda Sur y la necesidad de Modernización de Línea Ferroviaria y su Conexión con la Estación AVE y con nuestro Aeropuerto Reivindicaciones determinantes para el futuro de la ciudad. 18 ACTO INSTITUCIONAL 9 DE OCTUBRE DE 2021 Junto a todo ello, hoy resulta esencial y muy gratificante felicitar a las personas y entidades distinguidas Nos sentimos muy orgullosos de vuestros logros. Representáis valores admirables. Tenéis todo nuestro reconocimiento, consideración y admiración. Esta medalla pretende reconocer ese mérito, pero también vuestra contribución decisiva a hacer una ciudad mejor.

Enhorabuena de corazón: A todo el personal sanitario de nuestra ciudad A Ana Martínez, Ram d’Or, un ejemplo para las jóvenes ilicitanas. Y enhorabuena efusiva también

• A los regantes

• Al Proyecto Hombre

• A Diego Miralles

• Chema Garcia

• Al Joventut d’Elx

• Al Torrellano

• A Nacho Llop

• y a los integrantes de la Mesa

També he de manifestar la meua felicitació als guanyadors dels Premis Literaris Ciutat d’Elx Gràcies per contribuir a mantenir viva la llengua dels Misteri. I gràcies tamben als col·lectius que ens animen a treballar per a conservar i per a promoure l’ús del nostre signe d’identitat més característic, la nostra llengua, el valencià.

Y, del mismo modo, nuestro reconocimiento efusivo y sincero al papel responsable jugado en estos tiempos difíciles por los empresarios y los trabajadores, por la patronal y los sindicatos. Organizaciones esenciales que han sabido interpretar, en la Comunidad y en nuestra Ciudad, que ante la emergencia social, sanitaria y económica, era momento de sumar esfuerzos y de arrimar el hombro. Gracias por vuestra altura de miras, que no todo el mundo ha sabido tener.

Señoras y Señores Acabo. Hoy es un día para sentirnos profundamente orgullosos de ser ilicitanos.

• De cómo somos,

• De la fortaleza que demostramos ante las dificultades,

• Del coraje y la valentía con la que nos asomamos siempre al futuro,

Ahora tenemos un reto esencial en el horizonte. Hemos de impulsar una recuperación económica y social justa en nuestra ciudad, Os pido, a toda la sociedad ilicitana, esfuerzo, unidad y confianza, Os pido que sigamos trabajando juntos, sumando esfuerzos, para salir adelante, para ganar el futuro, para hacer de Elche una ciudad de progreso y bienestar. Gracias, feliz día de la Comunitat