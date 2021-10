Orgullo, trabajo y sacrificio

«Si volviera a nacer, volvería a querer ser ilicitana». Con esta frase, la exjugadora internacional de balonmano Ana Isabel Martínez recogió ayer la máxima distinción que concede el Ayuntamiento de Elche en el 9 d’Octubre, el Ram d’Or, y, sin quererlo, resumió el sentir de otros premiados que en algún momento de sus discursos no sólo se sintieron protagonistas y orgullosos por el reconocimiento, sino por el hecho de haber nacido o desarrollado su actividad profesional, personal o social en la ciudad que les homenajeaba. El acto organizado, con un alcalde, Carlos González, una vez más reivindicativo, porque el día de los valencianos es un día de pedir cosas, a Madrid, pero también a València, tuvo un brillante colofón e hizo olvidar a los presentes la pandemia, pese a que se redujo el aforo del Gran Teatro por cuestiones de seguridad sanitaria.

La exjugadora de balonmano ofreció un discurso breve pero aleccionador, de esos que deberían escucharse en los colegios. Sencillo pero directo porque, como dijo, hay cosas que aún con trabajo no se consiguen pero sin él son impensables. Apelar al espíritu del sacrificio y del esfuerzo al que se refirió fue una frase motivadora que estaba en el corazón de todos los galardonados. De los más de 4.200 sanitarios (Hospital Vinalopó, Hospital General de Elche y Salud Pública, que recibieron la Medalla de Oro del Bimil.lenari de la Ciutat), que pelearon durante año y medio para sacarnos del covid, con trabajo y con esfuerzo aunque no siempre salvaron a todos e, incluso, perdieron a compañeros. Del director de cine Chema García (Medalla de Plata), que desde Madrid con trabajo y esfuerzo muestra el arte de una de las principales fuentes de la cultura. De la Asociación Proyecto Hombre (Medalla de Plata), que lleva 27 años en la ciudad para sacar a jóvenes y no tan jóvenes de la droga, en una labor tan gratificante como complicada e ingrata a los ojos de muchos. Del periodista en mil cruentas guerras Diego Miralles, quien ni puedo recoger su Medalla de Plata pues se encuentra trabajando en Italia. De los agricultores, tanto del Camp d’Elx como del Sindicato Central de Regantes (Medalla de Plata), que algún día tendrán que cosechar productos sin agua al paso que vamos. Del funcionario Nacho Llop, una institución en el área de Educación municipal; y de los colectivos de la Mesa Elx-LGTBI (Medalla de Plata) que a medida que están haciendo dando a conocer su mensaje están viendo cómo el odio crece hacia lo que representan: otra forma de entender la vida y las relaciones entre personas, en definitiva, de entenderse a uno mismo sin tener que perdonarse. Y también hubo reconocimientos para dos clubes deportivos que han llegado a sus metas, al Club Joventud d’Elx de fútbol sala femenino y al Club Athletic Torrellano.

En su discurso, el alcalde apeló a la unidad «para afrontar una recuperación económica y social justa en nuestra ciudad», pidió una financiación autonómica ecuánime y más inversiones para la ciudad, especialmente en materia de infraestructuras.

En el acto, también se entregaron los Premis Literaris Ciutat d’Elx 2020 y 2021. En narrativa a Jordi Colonques por «Llibre de morts» (2020) y a Jesús Guirón Araque por «Soldats de lleva» (2021). Y los de Poesia Festa d’Elx a José A. Buigues Colomer por «El so de la flauta de jade» (2020) y a Laura Martín Ortiz por «D’aquest breu somni» (2021).