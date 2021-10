«Mostrar lo oculto del Misteri ha supuesto un atrevimiento personal»

En un año especial, en el que las representaciones volverán a Santa María tras el paréntesis de la pandemia, el Patronato ha designado a José Fuentes para crear el cartel anunciador. El artista ilicitano ha optado por representar en su obra una escena llena de simbolismo.

¿Qué ha querido representar en su cartel para el Misteri?

Quería que fuera un cartel en el que se mostrara algún aspecto singular del Misteri. Muchas obras ponen el foco en la Magrana como elemento simbólico. Yo he planteado una escena que para mí es la esencia. Es un pasaje oculto, el instante en el que el alma de la Virgen entra en su cuerpo yacente para que cobre vida y ascienda al cielo. Ese es el momento que da nombre al Misteri y se produce de forma oculta al público, ya que transcurre por debajo del Cadafal.

¿Usted ha podido ver este momento tan singular?

Yo tampoco lo he visto pero considero que es la mano de Dios la que vuelve a dar alma al cuerpo de la Virgen. En este caso el alma está interpretada por una muñeca que lo simboliza todo. Es un cartel cargado de significación, con el que pretendo mostrar ese momento tan especial. En mi caso ha supuesto un atrevimiento personal porque muestro algo que permanece oculto desde mi punto de vista interpretativo. Mostrar la esencia del Misteri me ha parecido algo muy sugerente.

Y el hecho de haber sido elegido por el Patronato para realizar el cartel anunciador, ¿qué supone para usted?

Que el Patronato me haya elegido supone un gran honor, porque he hecho algo importante y significativo. Es de agradecer que se hayan acordado de un ilicitano que vive en Salamanca hace mucho tiempo. Aunque mantengo toda la conexión que puedo con Elche, para mí es algo que me produce satisfacción. Como es lógico, estaba dispuesto a colaborar para dar toda la importancia que tiene este acontecimiento de tanta magnitud. Como a cualquier ilicitano que le ofrezcan la oportunidad de apoyar al Misteri, me he entregado con toda mi capacidad y mis medios.

¿Cuáles son los recuerdos que le vienen a la cabeza cuando se rememora el Misteri?

Un periodo muy importante de mi vida es la infancia y la juventud que viví en Elche, Torrellano y El Altet. De ahí han surgido una serie de proyectos artísticos años después que han venido reflejando aquello que me impactó y que necesitaba exteriorizar. De la mano de Biel Sansano, un ilicitano ilustre, tuve la oportunidad de vivir el Misteri desde una mirada de conocimiento. Pude subir al cielo y ver aspectos de la representación que me parecieron fascinantes.

¿Qué surgió de ahí?

Surgió una serie que se llamará «Elche y el Mediterráneo», en la que habrá varias obras dedicadas a las representaciones del Misteri. Espero que algún día una de esas piezas vaya a formar parte de la colección del Patronato. Hay un tríptico de 3x2 metros, muy grande. También hay obras que hacen referencia a los Arenales del Sol y las playas de El Altet, la salida natural de Elche hacia el mar. Todo esto forma parte de mi trayectoria. Mis exposiciones más significativas siempre las he intentado mostrar en Elche.

En el Gran Teatro también se puede ver una de sus obras...

Sí, un gran mural, un grabado enorme de 4x2 metros en el que se representa el momento del Misteri en el que la Virgen está yacente y se hace una procesión en el Cadafal. También es una obra muy importante para mí. Con motivo de una de las representaciones a las que me invitó el Patronato tuve la oportunidad de tener una visión clara e intensa de ese instante y lo quise representar. Hice muchos bocetos y estudios y surgió un trabajo espectacular, una pieza magnífica que representan la belleza, la complejidad y la riqueza del Misteri.