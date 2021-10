Hacer política de unos premios

La necesidad de una crítica, que no siempre tiene que ser constructiva, es necesaria en cualquier ayuntamiento, gobierno o comunidad. En este sentido, la oposición, cada grupo jugando sus diferentes cartas, ha elegido un modelo de cómo sacar los colores cada día al equipo de gobierno de Elche. Ponerse delante de una pintada o de un contenedor para denunciar vandalismo, falta de seguridad o de limpieza es un argumento que, no por visto hasta la extenuación, no pueda seguir usándose aunque en el fondo a uno le pueda parecer que es pobre para alguien que dice siempre llegó la política para trabajar por el pueblo pero no se le ve trabajo. Hay, en cambio, quien prefiere leer el periódico, escuchar las emisoras de radio, ver la televisión local o escuchar al vecino en el ascensor para divagar en los medios sobre lo que está bien o mal.

Otros prefieren aparecer poco o nada mientras buscan y buscan en el fondo del Ayuntamiento alguna irregularidad gorda y otros están por encima del bien y del mal y justifican el sueldo con una moción al mes. El pasado viernes, la concejala Inma Mora, una de las más activas del grupo popular, puso en solfa con o sin quererlo la legitimidad de algunos de los premiados por el equipo de gobierno con ocasión del 9 d’Octubre y, en mi opinión, lo que hizo fue soltar una bomba que deja más población inocente herida que el daño que pretendía infringir al enemigo.

Acusar graciosamente a PSOE y Compromís, de utilizar a algunos premiados para sus fines, caso de los dos colectivos de regantes que recogieron la Medalla de Plata y del Hospital del Vinalopó, que recibió la Medalla de Oro por el esfuerzo durante la pandemia, salta, en mi opinión, una de esas delgadas líneas que la política debería nunca cruzar. El PP podría haber esperado perfectamente al próximo lunes -si no están de puente- para, a premios pasados, llamarles «hipócritas» a los dos socios de gobierno, como hicieron el viernes y argumentarlo. Pero prefirió hacerlo un día antes de la entrega. A los galardonados se les quedaría la sensación de estar siendo utilizados por unos y por los otros en el que debería haber sido un día de orgullo y reconocimiento. No les hicieron un favor a ellos ni tampoco a unos premios en los que la edil, al final, dejó sembrada la duda de que igual son solo una herramienta al servicio de quien manda.