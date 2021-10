La campaña de la granada mollar de Elche arranca con buenas perspectivas

Esta mañana ha comenzado oficialmente la temporada de la Denominación de Origen Protegida (DOP) de la Granada Mollar de Elche con el acto simbólico del primer corte que ha corrido a cargo del periodista José Ribagorda, editor y presentador del informativo del fin de semana de Telecinco.

Al evento, celebrado en una finca de la pedanía de Las Bayas, han acudido el alcalde de Elche, Carlos González y el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, junto a miembros de la corporación municipal, provincial, diversos representantes de la sociedad civil y los padrinos de años anteriores, el maestro pastelero Paco Torreblanca y la chef Susi Díaz.

En el acto se ha puesto de manifiesto las buenas perspectivas del sector para la campaña 2021/2022 en cuanto a calidad y producción.

Francisco Oliva, presidente de la DOP de la Granada Mollar de Elche, ha señalado que en la zona geográfica de la DOP se espera recolectar unas 50.000 toneladas, una cantidad similar a la de otros años ya que pese a que ha habido pérdidas en la producción por las lluvias registradas en primavera durante la floración, se ha logrado compensar con la incorporación de los granados jóvenes que se plantaron hace años y que cada vez son más productivos.

De esas 50.000 toneladas, las granadas de categoría primera y extra inscritas en el Consejo Regulador se podrán vender con el sello de la Denominación de Origen. En este sentido, se espera un aumento de la granada certificada debido al incremento de la superficie registrada en la DOP, a la incorporación de nuevas empresas certificadoras y a la buena calidad que presenta la granada mollar de Elche.

Por lo que respecta al calibre de la fruta, será menor que los últimos años pero esa circunstancia solo afectará al tamaño de la fruta ya que la granada mantendrá la calidad que garantiza la mollar de Elche con DOP.

Por su parte, el padrino de la granada mollar de Elche, José Ribagorda ha señalado que “una de las razones fundamentales por las que conoce esta fruta con DOP es porque su hija, de 13 años, se ha criado con granadas porque es una de sus frutas preferidas”.

Ribagorda también ha apuntado que la granada “es una fruta tremendamente estética y bonita que embellece cualquier plato” y ha añadido que “es una fruta interesante desde el punto de vista gastronómico porque amplía mucho el horizonte del gusto”.

El alcalde de Elche, Carlos González, ha dicho que la granada mollar de Elche “es un producto único, singular, de extraordinaria calidad y esencial para el Camp d’Elx desde el punto de vista socioeconómico”.

Mientras que el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha reivindicado el potencial que tiene la provincia con los productos de calidad diferenciada como la granada mollar de Elche que son grandes embajadores de la tierra.

En el turno de parlamentos, el presidente de la DOP, Francisco Oliva, ha mostrado su alegría por recuperar la celebración de este evento en el campo y ha aprovechado la ocasión para reivindicar el papel del sector en la pandemia.

“Es una gran noticia que poco a poco recuperemos la normalidad o la nueva normalidad pero lo que realmente me gustaría es que no perdiéramos la memoria, que no olvidemos a nadie y que nos acordemos de todas las personas y profesionales que fueron esenciales en los peores momentos de la pandemia”.

Para Oliva, “dentro de los muchos héroes y heroínas que realizaron una labor ejemplar se encuentran los profesionales de la agricultura que estuvieron trabajando para que no faltaran alimentos en las casas”.

“Fue un trabajo en silencio, con mucha incertidumbre pero con la responsabilidad que exigía ese momento y el honor que tiene el ADN del campo. Ese ADN de la agricultura está lleno de historia, esfuerzo, compromiso, de sabiduría, tradición, de productos arraigados a un territorio, de sabores que nos hacen únicos y de los valores que nos distinguen”.

El presidente de la DOP ha resaltado “la importancia que tiene la agricultura para desarrollo socioeconómico de los territorios y dentro de esos activos ha apuntado que la DOP es clave para defender, promocionar y proteger la calidad de los productos y es necesario que le demos la importancia que tiene y el valor que se merece”.

La granada mollar de Elche concentra más del 75% de la producción nacional de granadas, son los principales productores europeos y los primeros a nivel mundial en lo que se refiere a la variedad mollar.

La fruta se recolecta durante el mes de octubre y el periodo de comercialización se extiende hasta el mes de enero, aproximadamente.

La mollar de Elche se caracteriza por tener un sabor dulce, su pepita es blanda, comestible y su color exterior es natural (no es tan roja como otras variedades) oscila del crema al rojo intenso dependiendo de su exposición al sol en el árbol. La granada mollar de Elche cuenta desde enero de 2016 con el sello de la Denominación de Origen Protegida que garantiza la calidad de la fruta.

Cada año pasan por la tierra de las granadas grandes chefs y personas referentes de la gastronomía nacional e internacional para inaugurar la campaña. Así, el periodista José Ribagorda ha recogido el testigo de padrinos de la talla de Albert Adrià (4 estrellas Michelin), Ricard Camarena (2 estrellas Michelin), Mario Sandoval (2 estrellas Michelin), Paco Roncero (2 estrellas Michelin), el popular chef y presentador de TV Alberto Chicote, Quique Dacosta (3 estrellas Michelin), el maestro pastelero Paco Torreblanca, Susi Díaz (1 estrella Michelin), el director general de Jamones Joselito, José Gómez, el torero José María Manzanares a los que hay que sumar las últimas madrinas de la DOP Carola Giménez-Esparza, jefa del servicio UVI del Hospital Vega Baja de Orihuela y Mar Masiá, jefa de sección del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital General Universitario de Elche.