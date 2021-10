Las fiestas en honor a San Crispín recuperarán la misa en la ermita que lleva el nombre del patrón de los zapateros el próximo domingo 24 de octubre, después de que en 2020 el acto litúrgico no tuviera lugar en el icónico entorno si no en la Parroquia del Buen Pastor para evitar aglomeraciones por la pandemia de coronavirus. Sin embargo, vuelve a suspenderse por segundo año consecutivo la romería y la asociación de Amigos de San Crispín desconoce aún si habrá mercadillo porque no han recibido aún indicaciones a nivel municipal, según apunta Loli Vilella, vicepresidenta de la entidad.

La misa será a las 11 horas sobre un escenario frente a la ermita y a las 12 horas se abrirán las puertas laterales para que los fieles puedan ver la imagen del patrón, aunque por protocolo sanitario no se repartirán ni chinchetas ni calendarios, indica la organización. En cuanto al Triduo será días previo (21,22 y 23 de octubre) a partir de las 19 horas en la parroquia Madre de Dios.