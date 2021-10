«The Rotados» vuelve a girar

Aunque ninguno de ellos ha parado, también es verdad que llevaban ocho años sin juntarse para «darnos un último baile con expectativas de grabar un tercer disco y de volver a girar por los escenarios», explica Óscar Rotado, voz y guitarra del grupo «The Rotados».

La formación, que entre 2008 y 2013 presentó dos discos («The rotados» y «Parabrisas»), quiere «volver a activarnos tras la pandemia porque nos quedan cosas por decir. Juntos somos más fuertes», apunta el cantante, que destaca que ya tienen fecha para el esperado reencuentro. En concreto será el próximo 12 de noviembre en la sala ilicitana La Llotja, dentro del ciclo de conciertos «Ángel Alfosea». A las diez de la noche y con una entrada de cinco euros, «vamos a volver por todo lo alto y contaremos con artistas invitados para nuestro regreso» como Micky, de «Micky y los Tonys», y con Sean Marholm, de la popular banda de indyrock «Dinero».

Para esta nueva etapa, el conjunto ha quedado formado por el baterista José Antonio Rodríguez, el bajo Javier Peñafiel, el guitarrista Nicolás Gabriel Rodríguez, Abel Silva a los teclados, y el ya nombrado anteriormente Óscar Rotado.

Este grupo, que en su mejor momento teloneó a Sylvain Sylvain (guitarrista de los New York Dolls), Rubén Pozo (Pereza) o Coz, consiguió popularizar el rock ilicitano en numerosos foros musicales. «Necesitamos volver a subirnos a las tablas y ponernos delante del público todos juntos para continuar con nuestra aventura», explica el cantante, que en solitario sí ha realizado distintos proyectos. Destaca sobre todo el disco que publicó recientemente, titulado «Amor salvaje». «Pero no solo yo he seguido con la música; el resto de la banda ha estado en otros proyectos durante los últimos años», resalta Óscar Rotado, que afirma que «es un momento para la cultura, ya que después de la cuarentena se han realzado los valores humanos que la música lleva dentro de sí; no queríamos perdernos este momento. Hacer que nuestras canciones suenen en directo de nuevo alegrará a muchos de nuestros seguidores».

Llevan ocho años sin juntarse, pero ya han vuelto a los ensayos desde hace unas semanas y prometen llevar toda su energía a la sala ilicitana de La Llotja el segundo viernes de noviembre. Las entradas, al precio de cinco euros, ya se pueden adquirir en la página web del Ayuntamiento de Elche.