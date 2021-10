CC OO denuncia la falta de personal en la residencia Altabix y urge su rescate

El sindicato Comisiones Obreras (CC OO) se hizo eco ayer de la situación de la residencia de mayores de Altabix por la falta de personal, algo que viene denunciando desde agosto ReCoVa, la coordinadora que agrupa a los familiares de usuarios de residencias de la Comunidad Valenciana. La situación que dibuja Comisiones les lleva a pedir a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas su rescate, tal y como también solicitó a finales del pasado año el Síndic de Greuges por dos ocasiones sin recibir respuesta por parte del departamento que dirige Mónica Oltra.

Según CC OO, «no es la primera vez que desde CC OO denunciamos la situación que viven los trabajadores de la residencia de la tercera edad de Altabix. Pasados unos meses desde la última denuncia pública en enero constatamos en nuestro día a día falta de personal. No se cubren las incapacidades temporales de las auxiliares de enfermería por lo que la carga de trabajo aumenta para las que están trabajando». Según el sindicato, «hay personal doblando jornadas, algo que consideramos inaceptable en un trabajo que requiere esfuerzo y dedicación y en ocasiones por esa falta de personal no hay servicio de enfermería por las noches».

Comisiones recuerda que se trata de una residencia pública de gestión privada, «en este caso por la empresa La Saleta, creemos que no debe quedar impune ante la nefasta gestión llevada a cabo. La falta de personal por situaciones de incapacidad temporal, por haberse contagiado de covid y por el déficit de personal estructural, hace que la situación del conjunto de la plantilla sea insostenible para poder llevar a cabo su trabajo en condiciones, con sobrecarga del mismo, llevando a cabo tareas que no son de su responsabilidad y ante esto no encuentran receptividad por parte de la empresa a la situación que están padeciendo».

El sindicato recuerda que, pese a sus denuncias púbicas y ante la autoridad laboral, «esta situación poco ha cambiado». «Entendemos que si una empresa no cumple el contrato, conselleria debería de tomar medidas contundentes y rescindirlo con lo que ello conlleve. Recordemos que esta residencia de la tercera edad es pública por lo que la conselleria tiene responsabilidad en su buen funcionamiento. Desde el sindicato apostamos por la gestión pública de servicios esenciales como el del cuidado de nuestros mayores», sentencia.