El estudiantado de la UMH de Elche reclama que no haya más retrasos con las becas de la Generalitat

El estudiantado de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), denuncia a través de la Delegación de Estudiantes el aplazamiento en la resolución de las becas de matrícula de la Generalitat Valenciana, becas que afectan a gran parte del estudiantado. Esta situación, que sucede por segundo año consecutivo, ha obligado a adelantar la resolución de la beca de matrícula propia de la universidad.

La Delegación de estudiantes recalca la situación de incertidumbre producida por este aplazamiento ya que miles de estudiantes dependen de ella para poder continuar sus estudios o finalizar los mismos. Esta situación ya provocó el curso pasado que miles de estudiantes hayan tenido que abonar los gastos de matrícula en un tiempo “récord” de 10 días hábiles, hecho que desde la representación estudiantil de la UMH consideran absolutamente injusto y antidemocrático, ya que reunir cantidades superiores a 1.000€ en un corto periodo de tiempo es muy complicado.

Pese a ello, desde Generalitat han ido informando al estudiantado de la situación de su beca, según si va a ser aceptada o no a lo largo de estos meses, pero desde el organismo de representación estudiantil consideran ello no es suficiente ya que hasta que no salga la resolución no se hace efectivo si la beca es aceptada o denegada.

La Delegación de Estudiantes reclama a la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital que tomen las medidas pertinentes para que esta situación no vuelva a repetirse, tales como un incremento en la financiación o directamente pasar las competencias en materia de becas a otro departamento que tenga el equipo humano y técnico necesario para poder resolverlas eficientemente, ya que consideran que esta gestión está siendo perjudicial para el estudiantado.