La Agencia Valenciana que legalizará viviendas constituye su consejo de dirección

El ente regional, que tendrá su sede en la ciudad de las palmeras, comenzará a trabajar antes de finalizar el año con un presupuesto que rebasará los 3 millones de euros, tal como ha explicado González. Con más de 183 ayuntamientos valencianos que ya han ratificado acuerdos de adhesión y cesión de competencias a la Agencia, se estima que a principios de 2022 ya funcione a pleno rendimiento con una plantilla total de 35 funcionarios, según Civera.

El regidor ha enumerado los hitos en el nacimiento de la Agencia desde que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y Arcadi España anunciaran en febrero de 2021 su creación en Elche, y ha manifestado que el establecimiento del Consejo de Dirección “es un paso más en el proceso de puesta en marcha de la Agencia”, por lo que ha agradecido a su responsable “su trabajo, dedicación y esfuerzo para hacer realidad el objetivo de que esté operativa en 2021”. “Localizar la Agencia en Elche significa descentralizar y reequilibrar institucionalmente la Comunidad Valenciana”, ha continuado González, “un planteamiento que forma parte de la visión territorial y administrativa del Consell y, en particular, del presidente Ximo Puig”.

Según el alcalde, gracias a la AVPT, Elche se convertirá en un referente para el conjunto de la Comunidad Valenciana y del Estado español en materia de políticas de protección del territorio, dándole al municipio “visibilidad y realce institucional”. Y ha valorado que la constitución equipo directivo de la Agencia es “un acontecimiento importante al ser de los últimos pasos previos para que comienza a funcionar”.

Por su parte, España ha reafirmado las palabras del alcalde relativas a la descentralización, siendo el hecho de abrir la Agencia en Elche “toda una declaración de intenciones”. “La capital está donde está”, ha expresado, “pero eso no significa que la administración deba ubicarse en la misma ciudad”. También, respecto al órgano autónomo, ha destacado positivamente que corporaciones locales y provinciales hayan trabajado con el Consell para “delegar sus responsabilidades sobre organización territorial en la AVPT y su buena predisposición para colaborar con ella”.

El objetivo de la Agencia, tal como ha descrito el conseller, no solo se dedicará solamente a hacer cumplir reglamento urbanístico sino a “concienciar sobre el territorio; no debiendo cometer errores del pasado ni buscar culpables”, instando a buscar soluciones, “como la gran oportunidad que es”, de activar y normalizar los alrededor de 400.000 inmuebles que en la Comunidad Valenciana se encuentran fuera de la ordenación urbanística. “Este hecho causa problemas al medioambiente, a los ayuntamientos –por no recibir los tributos correspondientes– y a los propietarios por la inseguridad jurídica”.

España, asimismo, ha reflexionado que la Agencia tendrá “un impacto en el empleo” por la necesidad de actuaciones y reformas que se llevarán a cabo. “La Agencia Valenciana de Protecció del Territori tiene una tarea por delante que no es fácil, pero que también es apasionante e imprescindible”, y ha trasladado a los presentes que “poseen el respaldo de la Generalitat y la Conselleria para cumplir la legalidad, concienciar y minimizar el impacto de las miles de viviendas en situación alegal”.

Civera, por último, ha enfatizado “las grandes expectativas y confianza” que despierta la AVPT y la satisfacción por situarse en Elche, “una localidad de ensueño para vivir y comprometida con los ODS”. A la vez, ha reconocido la estrecha colaboración “y las facilidades” brindadas por el Consistorio ilicitano para acoger la Agencia, y que empezará con su labor “lo más pronto posible” –se ha comprometido a abreviar los plazos y arrancar antes de final de año con un “documento de estrategia con acuerdo de mayoría absoluta”– para “cumplir con los planes de desarrollo sostenible, emergencia climática y cambio de mentalidad para un uso del suelo más racional y que no hipoteque el futuro, y así podamos disfrutar de los valores que representa el territorio, su medioambiente y las infraestructuras que debemos preservar”.

Además de la constitución del Consejo de la AVPT, el encuentro ha servido para aprobar su régimen normativo y designar un secretario, amén de evaluar el estado de situación de la puesta en funcionamiento de la Agencia, en un municipio, el ilicitano, que se erige como el tercer término municipal más amplio de la provincia –solo superado por Villena y Orihuela–, con una diversidad paisajística que lo convierten en la ubicación perfecta como sede de la AVPT, cuyas instalaciones se emplazarán en el centro de Elche, según Civera.