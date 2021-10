Los guardianes del campo de Elche

La Unidad Rural de Seguridad de la Policía Local de Elche ya es una realidad. El alcalde, Carlos González, acompañado por los ediles de Seguridad Ciudadana, de Pedanías y de Desarrollo Rural, Ramón Abad, Vicente Alberola y Felip Sànchez, del jefe de la Policía Local, César Zaragoza, y del secretario autonómico de Seguridad, José María Ángel Batalla, ha presentado esta mañana el destacamento en el yacimiento de La Alcudia. Con un presupuesto anual inicial de 520.600 euros, la nueva Unidad está compuesta por una docena de agentes –que ascenderán a 18 a principios de 2022 y podrían sobrepasar dicha cifra si es preciso, según González–, dos oficiales y un inspector, que velarán a partir de hoy, de manera exclusiva, por el bienestar y la seguridad de los vecinos y las vecinas de la treintena de pedanías y partidas rurales que integran el Camp d’Elx.

Al acto, conducido por la agente María José Aranda, han asistido portavoces de los Grupos Políticos, miembros del Equipo de Gobierno y de la Corporación Municipal, pedáneos, autoridades de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y representantes del tejido asociativo vecinal, agrícola y ganadero del Camp d'Elx. El regidor ha dicho que esta dotación de seguridad nace para conseguir mayor índices seguridad objetiva –esto es, prevenir los delitos producidos– y, también, subjetiva en el campo para que “los y las habitantes de las pedanías y las partidas rurales disfruten de una sensación de seguridad más clara de la que tienen ahora, se sientan seguros y sepan de que existen equipos de la Policía Local, la Guardia Civil y del Cuerpo de Policía Nacional dedicados a las áreas rurales”.

Además, el munícipe ha recalcado que “se continuará invirtiendo recursos económicos y humanos, porque vale la pena el esfuerzo para fortalecer la seguridad en el campo”. En este sentido, la Unidad Rural de Seguridad se enmarca dentro del Plan Municipal de Inversiones en Pedanías 2020-2023, dotado con 42 millones de euros repartidos en 70 actuaciones, de las cuales ya se han ejecutado más de la mitad. “Somos perfectamente conscientes de las características de la vida en el campo, y que requieren de una estrategia de seguridad específica adaptada a tal singularidad”.

Por ello, ha recordado que mañana, en la Junta Local de Gobierno, se aprobará la adquisición de nuevos vehículos policiales. Y se ha referido a las últimas incorporaciones en la plantilla de la Policía Local, que han permitido poner en marcha la Unidad Rural gracias al plan de la Concejalía de Seguridad, que conseguirá sumar un total 64 agentes entre 2020 y 2021. “Con 400 agentes, ahora poseemos una plantilla suficientemente dimensionada”, ha expresado González, que ha ensalzado al cuerpo municipal: “Tenemos una Policía Local excelente, con un grado de profesionalidad, seriedad, rigurosidad, motivación, interés e implicación muy alto; unos méritos que se acumulan de forma silenciosa”.

“De ahí que”, ha continuado, “Elche sea una de las localidades con menor número de crímenes de la Comunidad Valenciana y de España, según los índices y las estadísticas”. “Afortunadamente, los delitos graves son puntuales, excepciones a la regla”, aunque ha reconocido que, cuando la actividad punible afecta al campo, “causa una gran alarma y un intenso impacto social, algo que se explica por las características del medio”.

Por su parte, el secretario autonómico ha manifestado que “la Generalitat Valenciana conoce que una de las políticas que más preocupan es la seguridad”, y que “las cosas en Elche se hacen bien”. “La seguridad pública”, ha seguido, “es un eje fundamental con la puesta en marcha de unidades como la Rural, pero, anteriormente, de los grupos caninos, de los drones y de la tecnología de la que dispone la Policía Local del Ayuntamiento de Elche, dadas las particularidades de su territorio, que la hacen acreedora de un servicio de calidad”. Batalla ha subrayado que los reconocimientos a la policía ilicitana “no son casuales”, y que “el Consell, el IVASPE y el Centro de Emergencias siempre venimos a Elche a aprender”.

César Zaragoza, quien ha dicho que “esta jornada es un momento para felicitarnos”, ha reconocido que la Unidad Rural de Seguridad llevaba sobre la mesa desde 2018, pero que, por el inesperado proceso de jubilación anticipada de medio centenar de efectivos y la pandemia, no fue posible ponerla en marcha hasta ahora. Igualmente, ha enfatizado la sensación subjetiva de inseguridad que se vive en el Camp d’Elx y que no se corresponde con los datos reales de criminalidad: “Se producen más delitos en el casco urbano que en el campo. Y esa sensación subjetiva no se combate con más policías, sino con un plan de comunicación y estrechando lazos con colectivos vecinales, una fase en la que nos encontramos”.

La Unidad Rural de Seguridad, así como otras dotaciones especializadas de la Policía Local, además de la coordinación existente con la Guardia Civil y la Policía Nacional, “son un despliegue importante que han convertido a Elche en un municipio seguro”, ha apuntado Zaragoza, que ha agradecido al alcalde y a los concejales de Seguridad Ciudadana, de Pedanías y de Desarrollo Rural “su esfuerzo por hacer de esta Unidad una realidad”.

Por último, Carlos González ha mostrado su gratitud a la labor de los pedáneos, y a Veïns Alerta, “un colectivo que surge con la finalidad de articular la colaboración ciudadana en el campo en aras de la seguridad”. También ha mandado un mensaje a los agentes de la Unidad Rural –y, por extensión, al resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado–: “Tenéis por delante un desafío profesional relevante, trabajar para que los vecinos y las vecinas de las pedanías y las partidas rurales se sientan seguros. Confiamos en vosotros; y nos esforzaremos todos juntos para que el Camp d’Elx sea un espacio seguro para vivir”.