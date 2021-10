El periodo franquista en Elche protagoniza la revista Festa d’Elx

El periodo franquista en la ciudad protagoniza el número 62 de la veterana revista Festa d’Elx. Los historiadores Miguel Ors, Juan Martínez Leal y Francisco Sastre firman tres artículos monográficos que constituyen el primer estudio exhaustivo que se realiza sobre dicha época en el municipio, en una edición dedicada a la memoria del exvicepresidente del Misteri Santiago Ule, fallecido el pasado mes de agosto.

En esta ocasión, la portada está ilustrada por una imagen del Araceli, obra de la fotógrafa y periodista ilicitana María Ángeles Sánchez, probablemente la persona que más ha contribuido a difundir el Misteri y Elche a nivel nacional e internacional. Sus fotos se completan con un texto en el que ella misma explica por qué se siente profeta en su tierra, máxime tras su nombramiento en 2020 como Hija Predilecta de Elche, siendo la primera mujer en obtener dicho reconocimiento.

«Es un privilegio que Gaspar Macià (director de la publicación) me encargara hace dos años la portada», ha expresado la fotógrafa, que ha valorado la revista como «espectacular y que llega al alma, porque dice mucho de nosotros mismos, los ilicitanos, y nos descubre mucho de nosotros mismos». Sánchez ha ensalzado el vínculo estrecho, compartido y agradecido que tiene con su ciudad, y que su intervención en el número 62 de la Festa d’Elx es «un honor y una alegría, porque me ha hecho revisar para escribir el texto toda la relación con una localidad de la que me marché en 1970, pero de la que no he salido nunca. Por lo tanto, cuando vuelvo, lo hago de una manera relativa, pues siempre he estado aquí».