De Elche a «chica Almodóvar»

«Intento que no se me vaya de las manos lo que estoy viviendo, pero es muy difícil», declaraba hace un par de semanas Milena Smit. La vida de esta joven de Elche nacida en 1996, aunque su apellido no da pistas de su origen ilicitano, ha dado un giro radical en pocos meses. Un par de películas le han bastado para convertirse en la nueva estrella emergente del cine patrio. Protagonizar la última película de Pedro Almodóvar, Madres paralelas, junto a Penélope Cruz ha sido la prueba de fuego que confirma, tras su fulgurante aparición, que se va a ganar la vida con la interpretación.

La última «chica Almodóvar» tiene veinte tatuajes en su cuerpo y es una de las actrices del momento. Milena Smit aterrizó en el cine gracias a su imagen en Instagram y ha empezado muy fuerte su carrera. Comenzó trabajando como modelo con 15 años y, como tantos ilicitanos que quieren abrirse paso en el mundo del espectáculo, se fue a Madrid en busca de oportunidades. Antes de dar el salto a la popularidad, trabajó como camarera, dependienta, canguro y auxiliar en el metro. De hecho, se encontraba trabajando en la recepción de un hotel cuando la llamaron para participar en su primera película.

Tras actuar en varios cortometrajes, le llegó la oportunidad de rodar la cinta No matarás, junto a Mario Casas, por la cual fue nominada al premio Goya a la mejor actriz revelación. Almodóvar se prendó de su interpretación y la fichó para su último proyecto, Madres paralelas. Después de trabajar con el internacional cineasta no han parado de lloverle las ofertas, entre las que destacan la serie de Netflix Alma y y las películas Tin y Tina y Libélulas.

Con 25 años recién cumplidos y tras haber pasado en menos de doce meses de ser una desconocida para el público a codearse con los grandes del cine español, la ilicitana asegura que sus sueños «se han cumplido antes de tenerlos». Y eso que lo mejor de su repertorio todavía está por llegar.