La financiación injusta, enésima excusa en el pleno de Elche para zambullirse en los reproches

Las mociones, tanto de Compromís como del PSOE, para solicitar una financiación justa para la Comunidad Valenciana, se convirtió, una vez más, un punto más, en otra oportunidad para sacar a relucir continuos reproches entre distintos partidos políticos por lo que hicieron o dejaron de hacer en el pasado sobre esta cuestión. Todo, para una moción que no va a servir para nada. Porque lo pida el Ayuntamiento de Elche, después de aprobarlo en el pleno ordinario que se sigue este lunes desde las 9 horas en el Centro de Congresos, con los únicos votos en contra de los dos ediles de Vox, no va a remover la conciencia de Pedro Sánchez, María Jesús Montero o Nadia Calviño para cambiar las cuentas generales del Estado y ser más justas así con la Comunidad Valenciana, la provincia de Alicante y de Elche. Pero bueno, al menos sirve para que cada grupo municipal se retrate y, al menos, que nadie diga que Elche no lo intentó y pataleó contra el trato recibido en los presupuestos

La edil de Compromís Esther Díez, primera en tomar la palabra, exigió una reforma inmediata del sistema de financiación y establecer medidas transitorias. “Recibimos 215 euros menos por ciudadano que la media nacional”, indicó la concejala, quien exigió la finalización de la Ronda Sur, la mejora de las cercanías y la conexión con el aeropuerto.

Prácticamente todos los grupos coincidían en su deseo de que se aumente la inversión en la Comunidad, en la provincia y en Elche, “para conseguir las inversiones que necesitamos y merecemos”, completó Díez, la cual animó a sumarse el próximo 20 de noviembre a las plataformas que saldrán a la calle para exigir una financiación justa.

El edil no adscrito, Eduardo García-Ontiveros, se preguntaba: “¿Qué hemos hecho para estar ninguneados en estos presupuestos generales del Estado? Se nos queda la cara de tontos, sobre todo cuando aquí gobierna el PSOE”, refiriéndose al gobierno autonómico.

Eva Crisol, de Cs, puso el énfasis en que el actual sistema de financiación es complejo y poco transparente, mientras que Aurora Rodil, de Vox, criticaba al PSOE por “presentarse como demandantes ante ustedes mismos”. “Es un problema que arrastramos 30 años, como si el PSOE no hubiera gobernado durante este tiempo”, agregó, para criticar en cambio el “baño de millones a sus socios independentistas” y confesar: “No nos creemos esta reivindicación como real, sino como una cortina de humo del gobierno valenciano para tapar las vergüenzas del Cobierno central. Las Castillas se quejan, Aragón... esto muestra un fracaso del sistema autonómico desde el aspecto de la financiación”.

Esther Díez cerraba este debate insistiendo en los 14.000 millones de deuda histórica con la Comunidad Valenciana.