Hamburguesas desde la estación de Elche

La propuesta ha llegado desde la propia matriz, Burguer King Spain SLU, y no mediante un operador que haya ejercido como intermediario. Este martes se han abierto los sobres con las ofertas presentadas, en las que hay subsanar alguna deficiencias en la documentación administrativa. El viernes está previsto que se abran las memorias técnicas, que tendrán que ser puntuadas, mientras que para la próxima semana se descubrirán las propuestas económicas. Con todo, Burguer King no tendrá competencia por la cafetería de la estación de autobuses, ya que no se han presentado más ofertas.

Tras estos trámites, la adjudicación definitiva está previsto que se produzca en el consejo de administración que Pimesa llevará a cabo el próximo mes, fijado para el 19 de noviembre. Mientras el local del MAHE tiene una superficie construida de 47,56 metros cuadrados, en el que se instalará la hamburguesería cuenta con 322,4 metros cuadrados, a los que hay que sumar los 22 de terraza exterior frente a los andenes.