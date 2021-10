Este miércoles concluían los ensayos presenciales en la basílica de Santa María antes de las representaciones extraordinarias, las primeras que se han podido organizar desde la aparición de la pandemia. No hubo Misteri ni en verano ni otoño de 2020, ni en este pasado agosto. Pero ahora sí, y se va a desarrollar con todas las medidas de seguridad posibles para que público y todo el personal que trabaja por hacer posible La Festa estén protegidos.

Después de la Prova de l’Àngel del pasado domingo, escolanos y cantores han confirmado en las últimas jornadas, sobre el Andador y en el Cadafal, que están más que preparados para que el Misteri se reencuentre con su público desde este mismo viernes hasta el próximo lunes 1 de noviembre, el día grande.

Durante la semana pasada y la presente han venido ensayando tanto niños como adultos durante las tardes de martes y miércoles en Santa María para tenerlo todo a punto: tanto voces como movimientos escénicos en el plano horizontal. Este jueves descansan para afrontar con serenidad la primera de las representaciones de este viernes.

«Nunca hemos dejado de ensayar, puesto que hemos continuado gracias a las nuevas tecnologías», indica Javier Gónzalvez, Mestre de Capella, quien no obstante quería conocer cómo se iban a desenvolver en el «escenario» del Misteri tanto los pequeños como los mayores después de más de 14 meses sin pisar el templo. «La altura y la escena nos preocupaba» confiesa el Mestre, el cual, tras ver cómo se han desenvuelto los escolanos, judíos y apóstoles tras ensayar con ropa de calle, se encuentra muy tranquilo.

Joan Castaño, Mestre de Ceremonias, apunta que casi están más nerviosos los cantores que los niños, y eso que estos últimos se enfrentan por primera vez al Misteri. De la veintena de voces blancas que se turnarán a lo largo de estos cuatro días, tan solo dos son «veteranos». El año pasado no pudieron participar al no haber representaciones, y hace dos años algunos eran muy jóvenes para afrontar algunos de los papeles.

«Están metidos en el papel», corrobora Gonzálvez, quien a partir de las 16.30 horas, junto con Castaño, el Mestre de Ceremonias suplente, Pablo Mas, y algunos otros responsables de canto, suelen trabajar unos u otros con la María y el Ángel, luego con el Cortejo, más tarde con el Araceli y la Coronación y, a partir de las 20.30 horas, con la Capella.

Joan Castaño recuerda que se han tenido que ir adaptando a las cuestiones sanitarias, pero que la escenificación, la posición de los grupos corales, los movimientos de los apóstoles y judíos o las paradas de las tres Marías y los ángeles del Cortejo no se van a ver afectados. «El espectador no va a notar nada, no va a notar cambios», aclara Pablo Mas.

Solo un ojo experimentado se dará cuenta de que en las representaciones de este otoño los besos a la palma dorada y a los pies de la Virgen se suprimen. Se hará el gesto, pero no deben ser tocados con los labios o la cara.

Asimismo, la Judiada va a ser más reducida. Si normalmente pueden estar entre judíos y apóstoles unas 40 personas, en las representaciones de este fin de semana el número de cantores ronde posiblemente la treintena.

Asimismo, las estaciones de penitencia que el día 1 realizarán las Marías estarán libres de público para que así se respete la distancia de seguridad.

Otra escena poco habitual que veremos, además de que Santa María no esté a rebosar por la limitación de aforo, estará en las tribunas de invitados. Tanto la del Ayuntamiento como la del Patronato, otrora casi sin sitio para ubicar las piernas, acogerán a un limitado número de espectadores, mucho menos de la mitad de lo que suele ser habitual.

Tras la Prova de l’Àngel del pasado domingo, que dejó buen sabor de boca, con tres apariciones del aparato cenital, y después de este último ciclo de ensayos in situ antes de que se abran las puertas de Santa María, la familia del drama asuncionista está muy esperanzada, con alegría y, a la vez, con nervios, porque todos saben que va a ser un Misteri d’Elx muy especial.