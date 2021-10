Una nova llei per protegir el nostre Palmerar mil·lenari

El Palmerar d’Elx conforma un dels majors símbols del nostre municipi i, a més de la seua càrrega emotiva per a tot el poble il·licità, suposa també un dels nostres grans tresors naturals i una mostra viva de la cultura mil·lenari que els il·licitans i il·licitanes hem tingut la sort d’heretar. La nostra responsabilitat és garantir la salvaguarda d’aquest bé tan preat i per això l’aprovació de la nova Llei del Palmerar és una notícia que des de Compromís celebrem amb molta satisfacció.

La nova llei suposa el compliment del compromís del Govern del Botànic de dotar al Palmerar d’Elx d’una nova norma que el protegira, substituint a la de 1986. La nova llei reconeix el valor de l’agrosistema que acompanya al Palmerar, blinda aquest tresor natural de la pressió urbanística i preveu estratègies de creixement dels horts per ampliar el patrimoni a la ciutat.

Cal recordar que la dimensió del Palmerar d’Elx ho és precisament per les seues repercussions culturals, ambientals i paisatgístiques en un poble que, més enllà de reconéixer com un símbol aquesta exòtica i verda estampa, tenim el mèrit d’haver conservat l’ecosistema agrícola i el sistema de regadiu dels horts des de l’època musulmana.

Aquestes són les característiques que van permetre que el 30 de novembre de 2000 el Palmerar d’Elx assolira el reconeixement de Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, una distinció que subratllà el valor únic del bosc de palmeres més gran d’Europa, però sobretot passà a protegir el sistema agrari que el fa possible.

I ara, tot i que amb retard, aconseguim finalment que la legislació acompanye aquesta distinció que el nostre Palmerar va rebre fa dues dècades en la ciutat australiana de Cairns i reconega la totalitat de l’agrosistema que al llarg dels segles ha permés que Elx siga l’oasi enmig d’un clima semiàrid.

El camí fins a arribar a Les Corts ha sigut llarg. L’anterior legislatura des de l’Ajuntament d’Elx iniciàrem un important treball que hui cal agrair a tècnics com Julio Sagasta, Palmira Soriano, José Francisco López, Santiago Ule, Gregorio Alemany i María Teresa Ruiz-Navarro, junt amb el biòleg Vicent Sansano i l’advocat Pau Ferrando i l’impuls dels aleshores regidors de Palmerar i Urbanisme, Antonio García i José Manuel Sánchez.

Per descomptat, cal donar les gràcies també als col·lectius implicats en la defensa del Palmerar: Volem Palmerar, APELX i ADR.

Tota una tasca al llarg d’anys, centrada en protegir el nostre Palmerar, que ha permés que el nostre Patrimoni de la Humanitat deixara de ser notícia per la plaga del morrut, controlada en l’anterior legislatura gràcies al treball de la Regidoria de Palmerar, i passe a ocupar hui titolars per aquesta nova norma que s’actualitza per assegurar el seu futur com a bé natural i cultural.

Les Corts Valencians, amb els vots a favor dels grups parlamentaris de Podemos, Ciudadanos, Compromís i PSOE, han aprovat una llei que declara Bé d’Interés Cultural tant el Palmerar històric com la seua zona d’amortiment, assegura el finançament del manteniment per part de les administracions autonòmica i local i dota de major autonomia a la junta gestora del Patronat del Palmerar que passa a tenir potestat sancionadora, a més de crear el servei d’inspecció del palmerar.

En aquest text en tràmit es passa de protegir només a la palmera datilera a salvaguardar també els horts de palmeres amb el seu sistema de regadiu, agrupacions de palmeres, exemplars singulars, les construccions tradicionals i l’ofici de palmerer i l’artesania de la palma blanca, que passaran a ser declarats Béns d’Interés Cultural (BIC).

En aquest sentit, i en allò que respecta a la nostra gestió municipal, des de la Regidoria de Desenvolupament Rural signarem prompte un conveni amb l’Associació de Productors de Dàtils al qual destinarem 20.000 euros. Un conveni que permetrà als productors avançar en investigació per obtindre noves varietats amb més capacitat de ser comercialitzades, així com fer del dàtil un producte que els permeta afegir valor a la seua economia. Tanmateix, els productors comptaran amb tot el suport i la implicació de la regidoria per aconseguir la creació d’una marca de qualitat per al Dàtil d’Elx, que la nova llei permet impulsar.

Parlem, per tant, d’una llei que passa a reconéixer la vertadera dimensió d’aquest patrimoni natural i la dota d’eines per assegurar la seua pervivència al llarg de les següents generacions. Ara, és el moment que des de l’Ajuntament desenvolupem amb urgència el Pla d’Ús i Gestió del Palmerar i que en l’actual tramitació del nou PGOU incloguem les disposicions que preveu la llei per assegurar que aquest símbol únic del municipi d’Elx té garantida la seua viabilitat; al temps que es converteix en una eina eficient en la lluita front al canvi climàtic.