El alcalde sobre la ausencia del contrato en el Cementerio: "se ha actuado correctamente desde la intención política"

El regidor socialista ha querido aplacar la polémica de la semana y ha comparecido para dar una imagen de transparencia sobre la gestión municipal de unos trabajos que dependen de la Concejalía de Cultura. Ha reconocido que la falta de contrato se ha producido "de manera incomprensible" y que es algo "infrecuente". Ha dicho que el pago debe realizarse porque se realizaron unos trabajos y no pagarlos implicaría un "enriquecimiento de la administración" por la que la empresa podría demandarlos. La otra razón es que había que justificar con una factura que se hicieron para no perder la subvención de (32.000 euros) de la Conselleria de Cultura, cuyo plazo finaliza el 2 de noviembre.

Comparecencia

En aras a esclarecer lo ocurrido y a demostrar que "nada tenemos que ocultar", el alcalde ha considerado oportuno reclamar un informe al secretario para que aclare por qué empezaron las obras sin firmarse el contrato, algo que esta semana la edil de Cultura y responsable de las exhumaciones, Marga Antón, atribuyó a una "descoordinación entre su departamento y el de Urbanismo". Asimismo, para calmar las aguas, el ejecutivo local ha decidido convocar a la junta de portavoces para que todos los partidos que forman parte de la Corporación Municipal accedan a "toda la información que disponemos", dijo González. La otra medida, pasa por la comparecencia de la concejala del área, en el próximo pleno municipal.

Antes de conocer lo que dirá el secretario municipal en ese informe recientemente encargado, el líder del equipo de gobierno ha defendido que la empresa a la que se encargaron las labores de las exhumaciones en el camposanto hubiera sido la misma con y sin contrato. Según González, el Ayuntamiento cumplió con todo el procedimiento administrativo previo, porque Cultura pidió presupuestos a tres empresas diferentes, tal y como se procede con todo contrato menor, había una retención de créditos y un informe del arqueólogo municipal valorando que la empresa seleccionada era la que mejor oferta tenía.

No obstante, según fuentes municipales, hasta dos técnicos se habrían negado a firmar un contrato menor de obra y servicio, alegando que excedía de los 15.000 euros la cuantía a abonar. Por lo tanto, se tenía, a priori, que haber acudido a otra fórmula, dando cabida a que otras empresas pudieran presentar sus propuesta.

Ahora mismo, los trabajos están al 60% de su ejecución, según el alcalde, tras haber sido paralizados por la Concejalía de Cultura con la polémica abierta por la falta del contrato. El pago de la factura que ha ordenado el Ayuntamiento corresponde al porcentaje de labores ejecutadas.

El PP reclama no pagar aún

El líder del PP, Pablo Ruz ha solicitado en un escrito urgente a Carlos González que no se realice el pago de la factura a la empresa encargada de las exhumaciones del Cementerio municipal de Elche, al reconocer que no existe contrato y que aún no se han esclarecido los hechos.

“Nos parece un atropello democrático que tras conocerse los hechos gravísimos y posibles delitos por parte del Ayuntamiento, lo primero que hagan es pagar la factura sin dar explicaciones a los grupos políticos de la situación. Nos resulta muy raro que quieran pagar con tanta prisa y de manera injustificada esta factura. Un nuevo hecho que nos vuelve hacer duda mucho de toda esta tramitación por parte de la concejal responsable de Cultura” , ha señalado Ruz.

“Hoy mismo hemos solicitado al área de Hacienda y un escrito dirigido a Carlos González que pare urgentemente este pago, no pueden ser cómplices de este hecho y en caso de obviar nuestra solicitud demostraran que eran conocedores del tema mucho antes de que se hiciera público.”