Derribos González

«Os dije que estaba enfermo».

Epitafio en la tumba de Spike Milligan (1918-2002), actor, cómico y escritor irlandés.

Las máquinas de demolición no dan abasto estos días en suelo ilicitano. En un escaso lapso temporal estamos observando (no sin evidente asombro e inevitable incredulidad) cómo retroexcavadoras, brazos telescópicos, pulpos hidráulicos, cizallas demoledoras y otros elementos inherentes a la actividad deconstructiva han echado abajo vetustos inmuebles que desafiaban al paso del tiempo y a los dirigentes políticos que trataban de acabar con ellos. El caso más significativo, sin duda, es el del escuálido hotel de Arenales, que parecía más resistente y retador que el mismísimo Algorrobico almeriense y que sin embargo ha quedado reducido a nada en un santiamén.

En efecto, constato por mis propios sentidos y percepciones que el antiguo hotel ya no existe, y que anuncian además la rápida retirada de los escombros y la subsiguiente regeneración de las dunas para que el próximo verano residentes y visitantes puedan disfrutar con la visión de las plantaciones de lirios de mar, barrones, tarais y otra flora asociada, además de deleitarse con las correrías por el recuperado arenal de escarabajos, lagartijas, chorlitejos patinegros y, cómo no, gaviotas reidoras. Y no digamos si se llega a formar una charca freática y anidan allí algunas parejas de cercetas pardillas en viaje de novios.

Satisfacción general en Arenales y alrededores (aunque algunos vecinos, bastantes, hubiesen preferido un hotel boutique a una duna recuperada: hay gente así de insostenible) y regocijo del alcalde por haber cumplido un compromiso que quedó incumplido en su primer mandato. Finalmente Carlos González ha podido comerse con all i oli una de las patatas calientes que le dejó el gobierno popular, quien a su vez recibió el tubérculo escalfado de anteriores ejecutivos socialistas, por supuesto.

Porque aunque es harto conocido, no está de más recordar (para un lector o dos que se han incorporado tarde) que el primero en tratar de echar abajo el denostado hotel en 2002 fue Diego Maciá, mentor del actual alcalde, decisión que inició el largo y tortuoso camino judicial que nos ha llevado hasta aquí, dos décadas después. (Hemeroteca: Durante una visita al lugar ese mismo año, el jefe provincial de Costas, Tomás Prieto, declaró axiomáticamente que «el hotel no se va a rehabilitar en la vida. El derribo es la única salida que tiene el edificio». Eso es premonición; ay, si se le hubiera hecho caso entonces).

Ni que decir tiene que ni el siguiente alcalde, el también socialista Alejandro Soler (actual diputado nacional, aunque no lo parezca), ni su sucesora, la popular Mercedes Alonso, lograron que se moviera ni un ladrillo del inmueble. Ahora, González, contra todo pronóstico, lo ha conseguido. En su segundo mandato, pero lo ha conseguido, y es justo que se le reconozca. Quizás poniéndole su nombre a la nueva duna, con una placa ecológica, un palo o algo así en lo alto del montículo, que deje constancia para la posteridad de este hito geopolítico. Es lo menos.

Pero no ha quedado ahí la actividad demoledora, porque la maquinaria de derribos también se está empleando a fondo en varios bloques conflictivos de Los Palmerales que llevaban tanto o más tiempo que el edificio costero pendientes de derribo. Hay rumores, a falta de confirmación y/o desmentido, de que el siguiente elemento constructivo a derribar será la apuntalada fachada de El Progreso. También se comenta en círculos generalmente bien uniformados que, dada la euforia generada en la primera autoridad por tanta actividad demoledora, después se pasará a echar abajo lo que queda de Almacenes Parreño, en la calle Salvador; a no ser, claro, que antes se incluya en el catálogo de edificios, elementos y ruinas protegibles. Yo, de Pablo Ruz tampoco le quitaría ojo al inmueble racionalista del antiguo Mercado Central. Al menos uno de los dos ojos, aunque el otro siga fijo en la chapuza administrativa de la exhumación sin contrato de los restos de fusilados del franquismo en el Cementerio Viejo.

Porque como muy bien sabe y denuncia el Jefe la Oposición, la actuación del gobierno bipartito de progreso es cada vez más opaca, ocultista y obstructiva hacia hasta para con la oposición. No se cansa Ruz de denunciar que el alcalde actúa como un auténtico cacique de los de toda la vida, como ha quedado de manifiesto una vez más al darles la razón el juzgado y permitir a los populares personarse en la causa por la rescisión del contrato del mercado, presencialidad que les negó González. Algo así como lo que ya sucedió con la negativa a darles el famoso informe de Cuatrecasas sobre este asunto.

Ahora el bipartito tendrá a Ruz y los suyos fisgoneando en el pleito como parte interesada (y tanto: fue durante el mandato del PP cuando se firmó el controvertido contrato ahora rescindido unilateralmente). Así pues, a las partes contratantes de la primera parte (Ayuntamiento), de la segunda (empresa adjudicataria) y de la tercera (placeros, ya apaciguados) se unirá ahora una cuarta parte (fiscalizante, además de contratante) para añadir más emoción al asunto, por si le faltaba alguna.

El nuevo revés judicial al bipartito local se conocía, por otra de esas casualidades de la vida (recordemos lo de Jung y la sincronicidad en capítulos anteriores), el mismo día en que el Ayuntamiento ilicitano recibía, por tercer año consecutivo, un premio a la transparencia, pero a su página web, a cargo de un observatorio de las universidades CEU-UCH y Autónoma de Barcelona. ¿Paradoja o quizás antinomia?

Pese al nuevo coscorrón de los tribunales, González ha podido cerrar la semana con una amplia sonrisa por otro hito histórico de su legislatura: la aprobación en Les Corts, después de deambular durante siete años, de la nueva ley del Palmeral de Elche. Aunque no ha sido posible hacerlo por unanimidad. El PP, pese a haberse admitido algunas de sus enmiendas (aunque no las suficientes, según se ve) optó por situarse, con Vox, en esa zona evanescente de la abstención, en el sí pero no, en el no sabe/no contesta, en el aunque sin embargo. Seguro que Ruz lo explicará con detalles un día de estos. Por lo menos no hubo votos en contra, lo cual no deja de constituir un hecho insólito en estos tiempos que corren.

Ha sido también un camino largo y tortuoso pero de la bifurcación parte otra vereda, esperemos que no tan larga ni sinuosa, que conduce a la aprobación del resto de documentos que desarrollen la nueva ley (el plan de uso y gestión y el plan especial). Han pasado 35 años desde la promulgación de la anterior norma legislativa sin que ninguno de estos dos instrumentos normativos hayan visto la luz (ni con el PSOE ni con el PP al frente del Consell y del consistorio ilicitano), o sea que ya pueden hacerse una idea de la enjundia del asunto. Aunque quizás esa ardua tarea no sea nada comparada con el ímprobo esfuerzo que supondrá conseguir que se haga realidad el compromiso de que la Generalitat aporte la mitad de los gastos de mantenimiento del palmeral ilicitano. ¿Truco o trato?

En fin, lo del palmeral ha constituido un motivo de orgullo y satisfacción para el alcalde, además de otro día histórico para el municipio, como el inicio del derribo del hotel y la reanudación de las representaciones del Misteri, tras dos años de cancelaciones. Las efemérides se le amontonan a Carlos González, que va sumando así puntos en su casillero en el combate (incruento de momento) que ya libra para afianzar sus aspiraciones a un tercer mandato. Pero es sabido que por muchos puntos que sume un púgil, pueden derribarle y demolerle con un KO cuando acaricia la victoria. Atentos al gong.