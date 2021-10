Música para no olvidar

El Gran Teatro acogerá el próximo sábado, a las 20 horas, una cita muy especial. El recinto cultural será el escenario del concierto en homenaje a Vicente Pomares, persona que ha dedicado su vida a la música en Elche. En la década de los setenta creó el recordado grupo Cadafal y, a principios de los ochenta, fue uno de los socios fundadores de la empresa Espectacles musicals, que puso en marcha la sala Cau D’Art, con la que se cambió la cultura del ocio en la ciudad. El concierto tendrá un componente solidario, ya que la recaudación (la entrada cuesta entre 12 y 15 euros) se destinará a la Asociación de Familiares de Personas con Alzhéimer de Elche.

«Me hace ilusión que se me haga este agradecimiento aunque cuando me lo propusieron me dio un poco de cosa, porque este tipo de actos se hacen cuando uno se acerca al final de la vida», bromea un Pomares que el día 6 tendrá la oportunidad de volver a subirse al escenario tras más de dos décadas sin hacerlo. «He sido voluntario en AFAE. A mí no me reconocían pero cuando llegaba con la guitarra, todos los usuarios se ponían a cantar conmigo», añade.

El protagonista del homenaje se ha dedicado toda su vida a la música, desde festivales en el colegio hasta colaboraciones con el Misteri, pasando por el grupo Trascendencia, que fue el germen de Cadafal. «En 1993 lo dejamos porque la vida nos llevó por otro lado. Desde entonces me he dedicado a la producción musical y monté una compañía musical en Elche. La música la he llevado siempre en vena y, desde ahora hasta el final, me he propuesto intentarlo de nuevo», asegura.

El concierto del próximo sábado tendrá dos partes. Una de ellas será la del homenaje a Pomares, con una serie de sorpresas que, como es lógico, desconoce. La parte que sí ha preparado él constará de una veintena de canciones de la música popular ilicitana. Más de una decena de músicos le acompañarán en una cita musical que dará apoyo a AFAE.