Vicent Sansano: «La Ley del Palmeral no va a servir para nada si se sigue gestionando como hasta ahora»

¿Cuál ha sido su aportación a la Ley del Palmeral?

Una de mis filosofías ha sido promover el paso de un bosque de palmeras a un agrosistema. Con la configuración de esta ley, en la que han participado técnicos, juristas y economistas lo que se ha pretendido conseguir es que el Palmeral tenga una dimensión social muy importante. Es fundamental que ese agrosistema sea un bosque urbano también porque desde el punto de vista de la biodiversidad prestará unos servicios muy importantes. Igual que para la lucha contra el cambio climático, porque el Palmeral bien gestionado, no como se gestiona en la actualidad, puede ser un sumidero muy importante de dióxido de carbono.

¿Cree que la ley llega en un buen momento o es tarde, después de haber pasado más de 20 años desde la declaración de la Unesco?

La ley tendría que haber estado antes, pero tan importante como la ley es su aplicación, su uso, esa cultura del Palmeral que trata de impulsar la norma. Y esa cultura yo no la veo en Elche, no la veo en los gestores del Palmeral. Y eso me preocupa mucho. La gestión, si va a seguir como siempre, la ley no va a servir para nada. Vi que se hicieron muchas cosas por el Palmeral en la legislatura anterior, se controlaron las plagas, se sentaron las bases para la protección del Palmeral... con el espíritu que había entonces se podría avanzar. Hemos retrocedido en esta legislatura y no vemos que estemos en camino. No se ha hecho nada relevante por el Palmeral. Se anunció un Plan de Uso y Gestión para el regadío, que está bien, pero eso no es el Plan de Uso y Gestión que necesita el Palmeral. Necesita mucho más que eso. Pintar el circuito turístico del Palmeral no es gestionarlo.

¿Qué es lo que cree que necesita el Palmeral? ¿Cuáles son sus principales problemas?

Necesita volver a ser funcional. Hay un Plan Director que prevé la ley y que concretará una serie de instrumentos para ello. Desde mi punto de vista, hay que volverlo a cultivar y hay muchas maneras de hacerlo. Hay zonas que son jardines, otras que son colegios, dotaciones, otras que conservan el carácter agrícola y hay zonas que pueden ser cultivadas con carácter privado y público. Se debe recuperar la red de regadío, que se ha perdido. Y al mismo tiempo eso se debe compatibilizar con el uso público. Los huertos no pueden ser un santuario y que no se puedan tocar. Se tienen que poder utilizar para el esparcimiento, para el ejercicio físico, para actividades culturales y de ocio, pero siempre compatibles con la preservación de los valores que han llevado a la declaración del Patrimonio de la Humanidad. Y este plan que hay que redactar es tan necesario como la ley.

Hay una visión más proteccionista que aboga por un Palmeral todavía más blindado de construcciones y otra visión que defiende la iniciativa privada para evitar un abandono. ¿Qué opina al respecto?

Yo soy más partidario de la primera visión y participé en la comisión con las enmiendas defendiendo esa postura. Espero que no se haya modificado la redacción respecto al texto que salió de Elche porque después han circulado borradores que preocuparon mucho. No creo que esa visión menos proteccionista sea la adecuada para la conservación del Palmeral. Las actuaciones que han habido a lo largo de los últimos ochenta años, como el Parque Municipal, a mí no me parecen positivas para el Palmeral o la construcción de colegios públicos y sobre todo privados que han eliminado las palmeras. Hay un caso donde se han sustituido las filas de ejemplares por eucaliptos. El Parque Municipal es una parte del Palmeral donde cada día hay menos palmeras y más de otras cosas, construcciones, plantas exóticas, ficus que ocupan un espacio enorme y que acaban con las palmeras porque necesitan agua en el subsuelo. Sus copas impiden que les entre el sol a las palmeras que es lo que necesitan.

La ley ha logrado que la Generalitat financie la mitad de los gastos de mantenimiento. ¿Va a ser esto suficiente?

Considero que es un gran paso adelante haber implicado a la Generalitat en la conservación del Palmeral y creo que la administración tiene recursos suficientes para mantenerlo, puesto que una gestión eficiente y óptima no es tan cara, sobre todo, si se tienen en cuenta los beneficios ecosistémicos y sociales que aporta. Deseo que la actividad privada también participe en la gestión, la iniciativa de tipo turístico, la hostelería, el comercio y la agricultura.

Se va a proteger el oficio de palmerero, sin embargo, uno de los problemas más serios es que no hay relevo generacional. ¿No cree que esta falta de profesionales amenaza el futuro del Palmeral ilicitano?

En crisis está ahora mismo todo lo relacionado con el Palmeral y por tanto también el oficio de palmerero, pero lo que pretende la ley es revertir esa situación. Lo que queremos es hacer un Palmeral adaptado a los tiempos actuales, que genere expectativas y beneficios. Cuando eso eche a andar seguro que se formarán palmereros como se forman en el sector privado. Habrá nuevas vocaciones y nuevas personas interesadas en dedicarse a esto. Pero, si ahora mismo en el sector municipal hay una cierta crisis en este ámbito de los palmereros, hay que estudiar por qué ocurre y ver qué soluciones se toman, lo que no se puede es dejar pudrir el tema y dejar pasar el tiempo sin solucionar eso. Hay que arremangarse y ponerse a trabajar.