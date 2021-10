Un carnaval para despedir al Medievo

Aunque este año la edición no ha tenido el tirón del tradicional mercadillo medieval, que no se ha podido celebrar nuevamente para prevenir aglomeraciones, sí que ha habido una variada oferta de espectáculos de compañías locales. En el caso de ayer, el citado huerto, enclavado en el corazón del Palmeral, trajo los ‘Saturnales’, un espectáculo de teatro de calle itinerante muy visual y con tono jocoso que recrea la importante festividad romana en honor de Saturno, ancestral dios de la agricultura, que reinó sobre el mundo en un tiempo remoto en el que todos los hombres eran iguales; cuando no había diferencias sociales y todos compartían los frutos de la tierra. Así resumían la esencia de esta obra desde Maracaibo Teatro, la propia compañía productora.

Este espectáculo de clausura arrancó al mediodía y atrajo a decenas de familias, aprovechando además que era domingo, en medio de un puente y en víspera de un festivo nacional como el Día de Todos los Santos.

Las buenas temperaturas y el día soleado también acompañó a este particular carnaval donde no faltó el desenfreno y la diversión mediante múltiples personajes de gran altura, que llegaban a medir más de tres metros gracias a una estructura móvil sobre la que se sostenían manteniendo el equilibrio y pasando cerca de los asistentes.

Tal y como explican desde la compañía, la obra usa la fusión de diferentes artes escénicas, teatro, emotivas coreografías y la pantomima, que combinadas con la música y las artes plásticas dieron opulencia, magia y color.

Por otro lado, la cita cultural estaba previsto que se cerrase ayer en el Gran Teatro por la tarde con la obra «Nise. La tragedia de Inés de Castro», de Jerónimo Bermúdez Nao d’Amores.

La ciudad ha tratado de recuperar en esta ocasión la ansiada cita multitudinaria aunque pesase sobre esta edición la polémica sobre el cambio de cartel anunciador y la reducción de fondos para acometer la programación, como apuntó este diario hace unos días.

Aún y así, desde el 23 de octubre se han desarrollado una decena de actuaciones y espectáculos infantiles bajo el lema «Laetentur caeli et exultet terra», una de las frases más utilizadas en las partituras de canto gregoriano durante la Edad Media que significa «que los cielos se alegren y la tierra exulte».

Desde la organización pretendían que este año reinase la alegría para dejar atrás el delicado año y medio que trajo la pandemia de coronavirus, con varios títulos como «Don Carnal y Doña Cuaresma»; «El Buscón de Quevedo» o «¡Gaudeamus!». «Creo que hemos aportado chispa y luz a la ciudad y desde ya vamos a trabajar en la siguiente edición para conseguir ir devolviéndole todo el esplendor que tiene y que tendrá por muchos años», apuntan desde la organización del festival.