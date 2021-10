Óscar López: «El Misteri tiene que usar la riqueza intelectual y tecnológica de la UMH»

Patrono del Misteri y presidente de su Comisión de Protocolo, Óscar López ha vivido La Festa desde que era un niño. Ahora afronta un nuevo reto al frente de la Cátedra de la UMH. Su objetivo es potenciar la transferencia de conocimiento entre el campus y el Patrimonio.

¿Qué representa para usted que le hayan nombrado director de la Cátedra Misteri d’Elx?

Un orgullo profundo y un tremendo honor. He participado en los papeles infantiles del Misteri y lo llevo dentro. He estado vinculado desde siempre a la familia de La Festa. Empecé a salir en las representaciones en 1994 y he interpretado los papeles infantiles de cortejo y a María Salomé. No formaba parte de la Cátedra pero soy miembro del Patronato desde 2014, designado por el Ayuntamiento tras el fallecimiento de Francisco García Linares. El rector me llamó para ofrecerme dirigir la Cátedra y sabía que pescaba en pecera. Tengo ocho apellidos ilicitanos, me encanta el Misteri y, por mi lealtad institucional, no podía decir que no.

¿Cómo está viviendo las representaciones de este año tras el parón impuesto por el covid?

Entre el nombramiento de director de la Cátedra y que pensábamos que este año también iba a ser en blanco para el Misteri, han llegado unas representaciones únicas e históricas por todo lo que están suponiendo. Estos días nos están llenando de todo lo que supone el Misteri para nosotros. Como cualquier representación, potencia lo que llevamos dentro. Si estás feliz, sales más feliz. Y si estás tocado, te cura y reconforta. Está ayudando a muchas familias a cicatrizar las heridas de la pandemia.

¿Con qué objetivo nació la Cátedra de la Universidad?

La creación de la Cátedra supuso un viaje de ida y vuelta para llevar el Misteri a la comunidad universitaria de todos los campus y hacer una transferencia de conocimiento desde la UMH a La Festa que contribuya a su difusión y conservación. Por eso se hacen investigaciones, congresos y cursos de verano. Una vez que terminen las representaciones y el congreso que estamos llevando a cabo ahora, junto al codirector, Ramón Peral, emprenderemos las nuevas líneas en las que nos embarcaremos.

¿Cuáles serán esas líneas?

Ya le he comentado al rector que tenemos que aprovechar todos los departamentos de la UMH que puedan beneficiar al Misteri, desde la riqueza intelectual hasta la tecnológica. Tenemos que rascar en áreas como la antropología o la psicología porque el Misteri son emociones y sentimientos. Hay que explicar los motivos que nos hacen llorar y emocionarnos. Y estudiar los sentimientos que genera La Festa. También hay que trabajar con el doble grado de Comunicación Audiovisual y Periodismo para mejorar la comunicación. Un contratiempo que tenemos es que las representaciones son en agosto, un mes con una tensión informativa menor.

¿Qué les supone eso?

En los sanfermines, por ejemplo, solo interesa si el toro coge a alguien. Aquí teníamos el 13 de agosto la guerra de carretillas y los equipos informativos se desplazaban a Elche a por el parte de guerra, a buscar 600 quemados. Hemos llamado a televisiones nacionales y nos han dicho que si el Misteri es eso en lo que sube y baja un Ángel, se tira oropel y lleva 500 años haciéndose. Nos preguntaban que dónde estaba la noticia, que les llamáramos el día que se caiga el Ángel o que salgan mujeres. Por eso hay que desarrollar nuevas estrategias de comunicación. En la Facultad de Bellas Artes también tenemos un filón.

¿También trabajarán para llegar más a los jóvenes?

Hay más voluntad en ese sentido. El trabajo con los profesores serán troncal para la Cátedra. El Misteri tiene que entrar en los colegios como lo hacen los dátiles, los palmereros, Cantó o les atxes.