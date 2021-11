Respetuosa visita a los cementerios de Elche

Un día tradicional para recordar a los que no están. Los cementerios de Elche han acogido desde primera hora de la mañana a decenas de familiares que, como cada 1 de noviembre, no han faltado a una cita obligada y marcada en el calendario. Sin embargo, al coincidir con un lunes, no se han producido las grandes aglomeraciones que se recuerdan de la época prepandemia. Quizás también por eso, porque en tiempos de covid, aunque lo peor ya pasó, han sido muchos los que han preferido realizar una visita escalonada a los camposantos, durante el sábado o el domingo, incluso entre semana, huyendo así de las masificaciones. Y prueba de ello, han sido las flores que desde el jueves ya llenaban de color los nichos.