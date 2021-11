Un Todos los Santos escalonado y con mascarilla

Era el día más tradicional del año para recordar a los que no están con una visita al cementerio. Y así ocurrió, aunque, esta festividad de Todos los Santos se caracterizó por la ausencia de las aglomeraciones que acogían los camposantos antes de la pandemia.

Era para muchos una cita obligada y marcada en el calendario, pero en tiempos de covid, aunque lo peor ya pasó, la mayoría de ilicitanos prefirió realizar una visita escalonada a los camposantos, durante el sábado o el domingo, incluso entre semana, huyendo así de posibles masificaciones.

Prueba de ello, fueron las flores frescas que desde mitad de semana ya llenaban de color los nichos. De cualquier manera, ayer, los cementerios del municipio vivieron su día grande, y aunque a primera hora la gente entraba a cuentagotas, al llegar al mediodía por el Cementerio Nuevo ya habían pasado 20.000 personas y por el Viejo, 8.000. Tanto en la festividad de ayer como el resto de días, las mascarillas fueron la nota predominante de la mayoría de los asistentes, entre los que predominaba la gente mayor. Y todo, pese a que en Elche llevarla no era obligatoria en los camposantos al ser espacios al aire libre. No obstante, prácticamente todos los usuarios siguieron la recomendación de ir protegidos al ser un día en el que había riesgo de no cumplir con la distancia de seguridad.

De todos modos, Elche se había preparado para este puente de Todos los Santos con un dispositivo de 630 agentes de Policía Local para velar por la seguridad al tratarse de unas fechas en las que han coincidido desde el partido de fútbol Elche-Madrid, Halloween, el Misteri y la visita a los cementerios.