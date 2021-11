Nueva ley del Palmeral, ¿y ahora qué?

El texto final se ha mejorado mucho sobre el inicialmente conocido, con aportaciones de personas y colectivos, entre ellos Volem Palmerar, que han corregido planteamientos que podían ser perjudiciales, aunque aún han quedado algunas cuestiones pendientes para asegurar más el futuro del Palmeral.

Se engañará quién crea que, con la nueva Ley, está todo resuelto. Es un nuevo y mejor instrumento para conseguirlo, pero todo dependerá de la voluntad de las partes, especialmente Ayuntamiento y, también, Conselleria, en aplicarlo.

Hasta ahora, la realidad no invita, precisamente, al optimismo. La situación del Palmeral no es buena. Es cierto que ha habido épocas que ha estado peor, especialmente por las plagas y una equivocada política de tala masiva de ejemplares. Pero también, en los últimos años, el Ayuntamiento adolece de falta de preocupación por el Palmeral. A veces parece que hasta molesta tanta palmera. El ser Patrimonio de la Humanidad, desde el año 2000, sirve para lucir el título, pero parece que no para obligar a un mantenimiento más adecuado de un bien sensible, que está vivo y que puede verse afectado por malas decisiones de sus responsables.

Probablemente el ejemplo más evidente sea que, 21 años después de su declaración, el Ayuntamiento aún no ha adaptado su PGOU al hecho de que el Palmeral es Patrimonio de la Humanidad. Todo sigue, urbanísticamente, como antes de serlo. Y se han producido conflictos que solo la denuncia de colectivos conservacionistas ha evitado que se consuman. El caso de la finca El Arsenal es el último ejemplo de este desinterés en respetar los méritos que la Unesco reconoció al Palmeral.

Y que conste que, para corregir esta situación y reconocerle su importancia en el PGOU, no hacía falta una nueva Ley. Tampoco para reforzar la plantilla de palmereros y personal dedicada al tema, y que está dando lugar a falta de mantenimiento o, peor aún, situaciones tan curiosas como la de podar palmeras con motosierra. La falta de un riego adecuado en cantidad y calidad de las aguas es una constante. La red de acequias está estropeada y casi desaparecida en muchos tramos. A pesar de que la Unesco resaltó el valor agrícola de los huertos, el Ayuntamiento se obstina en todo lo contrario: ante cualquier «matita» que salga, uso masivo de herbicidas (alguno hasta desaconsejado) y labrado fulminante que provoca que los bancales de uso agrícola, que tan valorados fueron, parezcan solares más que otra cosa. No se plantean políticas de rejuvenecimiento y recuperación de huertos. O reponer ejemplares que se pierden o evitar que se planten en alcorques que asfixian palmeras.

Si el Ayuntamiento hubiera tenido más voluntad proteccionista, hasta con la antigua Ley se podía haber hecho mucho más por el Palmeral. Tampoco Conselleria ha mostrado nunca excesivo interés. Por todo ello hay mucho escepticismo sobre qué harán con la nueva Ley. Los compromisos verbales y las declaraciones han sido estupendos. Falta comprobarlo con la realidad.

Disponer de un Plan de Uso y Gestión bien elaborado, con medidas adecuadas y necesarias a la realidad actual del Palmeral es algp urgente. Recordemos que el PGOU del año 1998 planteó que se redactara un Plan Especial de Protección del Palmeral y nunca se aprobó. Tiene mérito, por tanto, que el Palmeral haya resistido tanto desinterés.

Es de esperar que la nueva norma consiga un cambio en la actitud municipal y de Conselleria. No hay ninguna excusa para seguir como hasta ahora. Hay que mejorar mucho. Los órganos de gestión permitirán más participación, y los compromisos en la financiación permiten soñar con mejoras sustanciales en un bien tan importante para Elx como es su Palmeral. Ya es hora.