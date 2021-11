El PP rechazó la Ley del Palmeral pese a incluirse 11 de sus enmiendas

La diputada autonómica del Partido Popular Elisa Díaz declaró ayer que «con la colaboración de la sociedad civil ilicitana y el PP de Elche, hemos sido capaces de mejorar la Ley del Palmeral», y lo hizo después de que su grupo, junto a Vox, se abstuvieran en la votación. Según el PP, consiguieron que se aceptaran once enmiendas que han dotado de «riqueza» tanto al texto como a su futura aplicación. «Gracias a nuestras enmiendas se refleja que no solo va ser declarado bien de interés cultural el oficio de palmerero sino también el de datilero, dando la relevancia que se merece a este oficio tan tradicional y significativo de Elche y el tradicional sistema de riego», continuaba Díaz en unas declaraciones en las que justificaba, al cabo de una semana, la falta de apoyo de su formación en una votación histórica. «Por otro lado, hemos conseguido determinadas cuestiones que no existían, como la obligación de restituir los ejemplares de palmeras que han tenido que ser taladas», añadía la diputada.