Compromís reclama al Gobierno 50 millones en infraestructuras para la ciudad

Compromís ha presentado enmiendas al proyecto de Presupuesto General del Estado para el 2022 de la mano del diputado Joan Baldoví quien ha registrado las reclamaciones para la ciudad ilicitana que superan los 50 millones de euros y el global para la provincia de Alicante se eleva a 64 millones de euros.

En concreto, Compromís reclama inversiones para la conexión ferroviaria del aeropuerto, para la finalización de la Ronda Sur, para el retorno definitivo de la Dama y para la salvaguarda del Palmeral. También afecta al municipio ilicitano la enmienda para dignificar el servicio de cercanías de la línea Alicante-Murcia, otras enmiendas para la reparación del litoral, regresión de la costa alicantina y su uso, además de la demanda histórica para la duplicación de la variante de Torrevieja en la Nacional 332.

Según ha explicado Joan Baldoví, “la infrainversión e infrafinanciación de la provincia de Alicante y de Elche es endémica en un territorio permanentemente castigado, somos el quinto territorio del estado en número de población y por eso presentamos enmiendas desde hace años pero se avanza muy poco. El problema no es solamente dibujar o no las inversiones en los presupuestos, hay que ejecutarlos y el nivel de ejecución es intolerable, un buen ejemplo es la inversión en cercanías que no llega al 10%”.

La conexión ferroviaria del aeropuerto entre las ciudades de Elche y Alicante, el Parque Empresarial y la estación del AVE, es un compromiso que ya se arrancó al Gobierno pero no se ha avanzado y que para asegurar su cumplimiento el diputado ha aseverado que cada dos meses realizará una pregunta parlamentaria para conocer el estado de este proyecto tan importante para la provincia y la ciudad ilicitana.

Por su parte, la portavoz del grupo municipal de Compromís Elx, Esther Díez, ha afirmado que “para nosotros es importante que las inversiones de Elx aparezcan de manera individualizada en el presupuesto del Estado y que se ejecuten”. A la portavoz le sorprende que tanto PP como PSOE quieran incluir las inversiones pendientes como son la Ronda Sur o la conexión del aeropuerto en el fondo estatal para infraestructuras de movilidad de 300 millones de euros transferido a la Generalitat Valenciana y que, para Compromís, ese fondo debería destinarse a otras inversiones contempladas en el plan de movilidad Alacant-Elx. Más le sorprende a Díez los importes de los que habla el PP en su propuesta de pleno extraordinario para tratar las infraestructuras pendientes porque solicitan mucha menos inversión de la necesaria para finalizar las obras y por eso presentaremos enmiendas para poder realizar una reclamación conjunta de la corporación municipal”.

El portavoz adjunto del grupo municipal, Felip Sánchez, ha agradecido a Joan Baldoví el trabajo que realiza en Madrid defendiendo los intereses valencianos, alicantinos e ilicitanos.