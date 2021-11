Mari Carmen Díez: «Los padres hacen lo que pueden con sus hijos, pero hay una confusión de papeles importante»

¿Cómo empezó a escribir poemas sobre niños y abuelos?

Cuando empecé a escribirlos no pensaba en hacer un libro sino que había nacido mi nieto mayor, que tiene ahora 20 años. Mis amigas me veían tan enamorada, como traspuesta con todo lo que hacía el chiquillo, como si no lo hubiera visto y vivido antes con mis hijos, y con la montonada de niños que me han pasado delante porque he sido maestra 46 años, que en nuestras tertulias me decían: no desperdicies estos sentimientos que te salen. Escríbelos. Les hice caso y empecé a escribir poemitas de cosas que pasaban con mi nieto mayor. Cuando nació el otro nieto, que ahora tiene 12 años, me dije que no iba a ser menos y le hice unos cuantos. Mucho después de escribir los poemas lo preparé en forma de libro por si algún día me hacía falta. No surgió fríamente, era pura necesidad.

¿Y el resto de poemas?

En esa época todo lo que veía eran abuelos, gente actuando con los nietos y todo me llamaba la atención. En mi escuela celebrábamos el Día del Abuelo con una fiesta, ellos venían y los niños bailaban. Veía a unos sobreprotegiéndolos con las manos por delante para que no se cayera el chiquillo, otros hablando con ellos.... Algunos poemas se los leía a los niños de mi clase y los memorizaban sin pedírselo, porque no era el objetivo, sino aprender de las palabras. Son sencillos, tienen musicalidad, para que los abuelos se los lean a los nietos.

¿Qué piensa cuándo dicen que los abuelos le permiten a sus nietos lo que no a sus hijos?

He visto un montón de abuelos que hoy en día ponen los límites a los nietos y los padres no se los ponen a sus hijos. Este momento del fenómeno del buen vivir hace que los padres jóvenes quieran que sus hijos disfruten pero a veces hacen barbaridades y hay que pararlos. Entre eso y darles el móvil para que se callen se está conformando una generación que ya veremos qué pasa. Es preocupante. Niños que sienten que son como los adultos. De alguna manera les hacemos creer lo que no es. El niño de 5 años que le dice a su madre: hoy no voy a la escuela, no me apetece. En la cultura del apetecer esto entra porque nunca se les dice que no a nada. Ningún padre es malo, todo el mundo hace lo que puede con sus hijos pero hay una confusión de papeles bastante importante. He visto a muchos abuelos poner las normas, hemos vivido un poco más y no es aquello de antes de obedecer sumisamente a todo pero tampoco lo de ahora.

¿Qué es lo más especial de ser abuelo?

Lo bonito y especial es que otra vez sientes una cosa muy apasionada por alguien, no es una cosa que la domestiquen. Estás por dentro nerviosa, quieres verlo, tocarlo, ver qué sabe hacer, cuando dice una palabra, qué ilusión; cuando bailas con él y te sigue el compás; cuando le llevas al tranvía...Hay sensaciones y sentimientos que vuelven a estar.

¿Se abusa de los abuelos?

Algunas familias creen que están para todo. Conozco a una abuela a la que le llevan a cuatro nietos a comer cada día. Eso está muy bien los sábados pero cada día del año es una barbaridad de esfuerzo. En mi época si era algo seguido te buscabas a una persona y le pagabas por quedarse con los hijos. La gente ahora para cualquier apuro recurre a los abuelos. Está muy bien potenciar la relación pero no en plan de sustituto de los padres. Hay quien los lleva al cole y los recoge, y conozco una familia que deja a los chiquillos a dormir con los abuelos de lunes a viernes y con los padres el fin de semana, al revés de lo que sería más lógico. Lo tienen montado así y ellos no lo ven mal, no se quejan. Vas a la casa y está la cuna...Me dijeron duermen aquí y me quedé de piedra. Los abuelos son para llevar a los nietos al cine, a pasear, pero no para hacerles todos los días la comida, eso les corresponde a otros.

¿Cómo interpreta la situación de los adolescentes, de la que alertan los psicólogos?

Los adolescentes necesitan estar iguales con los compañeros de una manera mucho más fuerte de lo que pensamos, han de estar juntos, es el momento de echar a volar, de las hormonas, de confrontarse a ver quién es mas alto, quien chilla más y hace más el tonto. Por la pandemia les ha tocado estar en casa, que es donde no quieren estar, han estado muy constreñidos, pegados a los padres, esas personas que les ponen pegas, durante meses, y el resultado es que están cargados con dinamita. Habrá más causas pero empiezan a salir cosas no resueltas, dándose situaciones muy feas de suicidio, violencia sobre sí mismos y sobre los demás. Se han descontrolado y desbaratado. En las escuelas están haciendo protocolos para evitar el suicidio pero es difícil que lo recoja todo. La solución no la sé pero me preocupa. Si alguien que está cerca vislumbra que lo están diciendo en serio no se puede pasar por alto como si no se hubiera escuchado.