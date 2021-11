Antifraude avala la rescisión del Mercado Central de Elche, pero desaprueba su terraza y que esté en zona verde

Por un lado, Antifraude advierte de la falta de justificación del Ayuntamiento para construir en la ladera del Vinalopó el edificio de abastos donde los placeros ejercen su actividad desde 2015, cuando el PP los trasladó allí con el fin de que fuera temporal tras firmar el contrato con Aparcisa. Una ubicación que fue denunciada por el PSOE en la Fiscalía, donde ahora los socialistas y Compromís pretenden ubicar definitivamente a los vendedores con un nuevo edificio modificando el Plan General de Ordenanción Urbana.

Lo que la agencia valenciana reprende es el Ayuntamiento nunca presentó otra alternativa para ubicar esas instalaciones provisionales en una zona verde. Reconoce Antifraude que los informes emitidos por los técnicos, la ubicación y superficie del mercado provisional cumplen con los requisitos exigidos en la normativa del Plan General. Sin embargo, hace referencia a la jurisprudencia del Tribunal Supremo que dicta que para que pueda ubicarse en una zona verde «deben motivarse las razones por las que la construcción en una zona verde es la única alternativa posible».

Por lo tanto, el organismo insiste en que sería necesario «acreditar que la construcción en una zona verde no admite alternativa, que no existen otros terrenos públicos que permitan cumplir con la misma finalidad». Algo que no hizo el Ayuntamiento.

Asimismo, el informe apunta a que el «suelo es un recurso natural limitado que exige para su adecuado uso y disfrute que se respete la normativa aplicable y la planificación urbanística». Y recalca que «no consta acreditadas las razones por las cuales se decide instalar el mercado provisional en zona verde ni si existían terrenos alternativos que no fueran calificados de zona verde».

La otra irregularidad administrativa a la que hace referencia la agencia valenciana a es al incumplimiento por parte del Ayuntamiento de la orden de demolición de la terraza que da servicio a la cafetería del mercado provisional.

El propio equipo de gobierno llegó a declarar ilegal la instalación antes de rescindir el contrato pero nunca llegó a ejecutar el derribo. En este sentido, Antifraude apunta a que consta en el expediente la realización de obras e instalaciones que no se ajustan al Proyecto Básico y de Ejecución del Mercado Provisional aprobado por la junta local de gobierno el 18 de marzo de 2015.

Concretamente, se incrementó en 20 metros cuadrados superficie de la solera que sirve de acceso al edificio y además se cubrió con soportes metálicos. Todo ello sirve de terraza a la cafetería y ocupa una superficie aproximada de 30 metros cuadrados. Y con ello, Antifraude advierte de que el Ayuntamiento debería informar sobre las razones por las cuales no ha dado cumplimiento a la orden de demolición de las obras de cubrición de la solera.

Los placeros piden al juez medidas cautelares para amarrar sus contratos

Los placeros del Mercado Central han pedido al juez medidas cautelares en el contencioso administrativo que Aparcisa ha interpuesto contra el Ayuntamiento por la resolución del contrato de abastos. Pese a que los vendedores aseguraron que renunciaban a pedirle de momento indemnización al equipo de gobierno por la ruptura de la concesión, sí que vieron oportuno en septiembre amarrarse los derechos que adquirieron cuando firmaron con la mercantil gallega. Entre otras cosas, los 40 años de explotación de unos puestos por los que los placeros han pagado ya entre 25.000 y 45.000 euros.

«Lo que queremos es que nuestro contrato con Aparcisa esté vigente porque el Ayuntamiento, a través de Pimesa, lo ha absorbido», explicó Mericel Trotta, la portavoz de la Asociación Nou Mercat, quien aseguró que una vez que el alcalde les presente por escrito el proyecto para quedarse definitivamente en la ladera retirarán las medidas cautelares. «Tenemos que tener algo atado para tener un futuro, algo seguro y después si nos ofrecen algo que nos guste ya las quitaremos», señaló Trotta.

Antes de llegar a esta determinación y pedir estas medidas al juez en septiembre, los placeros llegaron a reclamar primero a Aparcisa el dinero que les abonaron por sus futuros puestos, como parte del procedimiento. «Nosotros no queremos el dinero para nosotros, sino para que sirva para garantizarnos nuestro trabajo», insistió la representante de los placeros.

Mientras tanto, los placeros esperan a que el ejecutivo local antes de que acabe el año les presente una propuesta por escrito del nuevo edificio, de la remodelación de todo su entorno y del parking en rotación que el alcalde les planteó en octubre en la calle José María Buck. Los vendedores están a priori dispuestos a aceptar ese nuevo planteamiento pero quieren que no se quede en palabras, sino en hechos.