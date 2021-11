La iniciativa de Medrano sobre añadir la «E» de Elche a las siglas de la UMH llegará a pleno

El rector, Juan José Ruiz, recibió el mes pasado un escrito del profesor en el que le advertía de que la modificación del nombre de la institución académica que ha hecho que ni la «E» de Elche aparezca en las siglas, ni «de Elche» figure en el nombre de los campus de San Juan, Orihuela o Altea, suponía una irregularidad de la ley que el reglamento de la universidad no podía obviar, como se hizo, ya que tiene un rango inferior a ésta. El profesor le pidió al rector que hiciera llegar al Consejo Social de la Universidad de Elche su escrito para que lo tuvieran en cuenta.

La Universidad no se ha pronunciado sobre esta cuestión. Medrano sostiene que la Universidad de Alicante, por ejemplo, tiene sede en San Vicente del Raspeig pero no por ello no se la conoce como UA o Universidad de Alicante y entiende que Elche merece el mismo trato, aunque tenga campus en otras localidades. También recuerda que numerosas investigaciones y artículos que nacen de la propia universidad se están conociendo en todo el mundo sin referencia alguna a la ciudad que acoge a la institución académica.

El catedrático, quien fue uno de los impulsores de la segregación de Medicina, que fue el germen de la actual Universidad de Elche, considera, y así lo ha hecho público en numerosas ocasiones, que la institución académica vive de espaldas a la ciudad que la acoge. Su único interés es conseguir que la relación entre lo que supone la institución académica y Elche vaya en aumento y no en detrimento, como sostiene.