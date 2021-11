El alcalde de Elche no logra convencer a la oposición y PP y Vox llevarán al juez las exhumaciones sin contrato

Las explicaciones del alcalde, Carlos González, sobre los trabajos realizados sin contrato durante dos meses por una empresa en el Cementerio Viejo para exhumar a represaliados del franquismo no han convencido a la oposición. El Partido Popular y Vox ya han anunciado, tras la junta de portavoces celebrada este martes, que llevarán a los juzgados lo que consideran una irregularidad grave por parte del Ayuntamiento. Mientras Ciudadanos tampoco ve claro por qué se iniciaron las obras sin todos los informes favorables, entre otras muchas dudas que siguen quedando en este asunto.

El regidor socialista apuntó por primera vez como origen del fallo a que un técnico municipal confundió la autorización de la Conselleria de Cultura a las exhumaciones con que éstas podían comenzar, pese a que el contrato no estaba formalizado. Según recalcó el primer edil, hasta ese punto, todo lo habían hecho como procedía: el arqueólogo pidió tres presupuestos, había retención de crédito y un informe favorable de Intervención para abonar los trabajos. «Las obras comienzan por esto y comienzan al margen de la voluntad política, es decir, por una decisión adoptada en el ámbito técnico. Esto es lo que ha ocurrido y prueba que no ha habido intencionalidad, ni ánimo de favorecer a nadie», defendió.

Y la razón por la que no sacaron a concurso público los trabajos (cuyo coste era de 28.000 euros) y los tramitaron de esta manera fue, según González, porque, por sus características consideran que era un contrato menor de obras (inferior a 40.000 euros) y no de servicios (15.000 euros). Algo que no ven claro desde la oposición, al igual que también siembra dudas que dos meses después de que empezaran los trabajos ningún concejal echara en falta que no había firmado el contrato pertinente.

Sin embargo, el alcalde, Carlos González, sigue descartando la arbitrariedad, la mala fe o que haya habido intencionalidad para eludir el procedimiento contractual correspondiente. Sus palabras, no obstante, ni las que ofrecieron el arqueólogo municipal ni el técnico de administración general que están involucrados en los trabajos, han servido para aplacar las críticas ni las sospechas por esta polémica.

El Partido Popular, que fue el que destapó la falta de contrato hace dos semanas, optó de primeras, por abandonar la junta de portavoces porque insistió en que levantaran acta y que ésta fuera después ratificada por los grupos municipales. Su portavoz, Pablo Ruz, tachó de «paripé» la reunión y aseguró que se han cometido errores muy graves como «una hipotética falsedad documental» por remitir al Boletín Oficial de la Provincia un documento que acreditaba que había un contrato y que era mentira». También acusó al primer edil de actuar de forma «caciquil». Después, el alcalde tachó de «numerito», de «excusa» y de «sobreactuación» la espantada de los populares, la segunda, tras abandonar ya un pleno municipal, les recriminó no haber querido escuchar a los técnicos y aseguró que habrá acta con «lo más relevante».

Desde Ciudadanos, Eva Crisol, tildó de «pantomima» la convocatoria y afeó al equipo de gobierno «eludir sus responsabilidades ante la negligente actuación de uno de sus concejales, ya que en lugar de depurar responsabilidades políticas ha utilizado a los técnicos del departamento, en concreto al arqueólogo municipal, actualmente interino, para responsabilizarlo de los errores cometidos».

Por su parte, desde Vox, su portavoz Aurora Rodil también reprendió a la edil de Cultura, Marga Antón por «culpar al eslabón más débil y echar la pelota a otro concejal de su partido». Aseguró además que los datos obtenidos «son muy valiosos para futuras acciones»

Para el edil no adscrito, Eduardo García-Ontiveros, lo ocurrido es una «metedura de pata» y dijo que la ausencia de mala fe, a la que se refirió el alcalde « no puede tapar el error grave cometido».

Las excavaciones continuarán «de forma correcta»

Las exhumaciones en el Cementerio Viejo continuarán porque todavía no han terminado. La edil de Cultura, Marga Antón, que paralizó los trabajos dos meses después de que empezaran ante la ausencia del contrato, aseguró que acabarán lo que queda «de la forma adecuada» y que tendrán todavía un largo recorrido. Tras pedir la subvención a la Conselleria de Cultura y a la Federación de Municipios y Provincias, la intención municipal es identificar los restos exhumados de la fosa común, aunque aseguró que todavía no se han extraído todos y que tendrán que seguir. Estas obras comenzaron con el fin de exhumar a 14 represaliados del franquismo. Por el momento, el equipo de gobierno no ha precisado cómo será el contrato ni cuándo se ejecutará.