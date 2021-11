Una matemática de la UMH, entre las doce mejores investigadoras emergentes de Europa

La investigadora del Centro de Investigación Operativa de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche Marina Leal Palazón ha sido seleccionada por la iniciativa YoungWomen4OR como una de las doce mejores investigadoras jóvenes emergentes en el ámbito de la investigación operativa a escala europea, en el marco del Foro Euro Wisdom.

Marina Leal es miembro del grupo de investigación en Gestión de Recursos y Optimización de la UMH y especialista en programación entera, una disciplina matemática que se puede aplicar como apoyo a la toma de decisiones. Por ejemplo, se puede utilizar para calcular la localización óptima para un centro de distribución de mercancías o las rutas más cortas de reparto. Realizó su tesis doctoral en Matemáticas en la Universidad de Sevilla con la máxima calificación, cum laude, y ha recibido el Premio Extraordinario de Doctorado. Además, su trabajo doctoral obtuvo el segundo premio en Decisión Multicriterio en la Sociedad Española de Estadística e Investigación Operativa en 2019. Actualmente, participa en cuatro proyectos de investigación relacionados con la optimización de datos a gran escala en distintas universidades españolas.

El programa WISDOM (Women in Society: Doing Operational Research and Management Science), que ha distinguido a Marina Leal, es una asociación que quiere dar apoyo, empoderar y fomentar la participación de las mujeres en el ámbito de la investigación y la gestión operativa.

Ayudas

En otro orden de cosas, promover la formación predoctoral orientada hacia la competitividad del tejido productivo, en colaboración con empresas y otras instituciones relacionadas con la investigación, es el objetivo de las ayudas que la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha convocado por un importe de 200.000 euros que está previsto continuar hasta un total de 600.00 euros a lo largo de 3 años. El objetivo de esta convocatoria es el desarrollo de un proyecto de investigación estratégico de una empresa, en la que el doctorando desarrollará su formación investigadora con la colaboración de un grupo de investigación de la UMH y que será objeto de una tesis doctoral.