El Sindicato Independiente urge la renovación del vestuario municipal de Elche

El Sindicato Independiente del Ayuntamiento de Elche ha vuelto a criticar públicamente la falta de compromiso del área de Recursos Humanos en renovar el vestuario municipal de los funcionarios. El colectivo sindical no es la primera vez que denuncia este asunto incluso ante la Inspección de Trabajo y apunta que a estas alturas no han recibido todavía el uniforme del verano ni el personal de oficios, ni de escuelas infantiles ni la Policía Local. Ese retraso hace, según el sindicato, que estos funcionarios municipales «sigan acudiendo a sus puestos de trabajo con el uniforme visiblemente deteriorado, cuando no roto, esperando que la responsabilidad que exigen a sus empleados se la apliquen a sí mismo y cumplan con los acuerdos que firman».

El sindicato reprocha al ejecutivo local el incumplimiento del reglamento de vestuario aprobado en febrero de 2020. «Recoge la fecha de abril para renovar el vestuario de verano, así mismo, se establece el mes de octubre para la renovación del vestuario de invierno», recuerdan.

Los representantes de los trabajadores se preguntan «¿Dónde han ido a parar los más de 200.000 euros del presupuesto municipal destinados a la renovación del vestuario?» y lamentan la falta de respuesta de Recursos Humanos.

«Lo cierto es que un año más los trabajadores del Ayuntamiento se quedan sin la renovación de sus respectivos uniformes de trabajo provocando el deterioro de la imagen personal y también corporativa a la hora de ejercer sus actividades profesionales», asegura el colectivo sindical.

Con ello, han reclamado al concejal del área que responda inmediatamente y «deje de tirar balones fuera (...) Hemos de recordarle que la competencia del Vestuario Municipal es suya, como también lo es dotar de los medios necesarios a cada departamento para que cumplan con sus funciones», reclaman.