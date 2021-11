El pleno de Elche aprueba pedir a Puig que sufrague tres obras básicas olvidadas por el Gobierno

El equipo de gobierno de PSOE y Compromís se ha alineado con el PP para reclamar a Ximo Puig que financie tres infraestructuras (acabar la Ronda Sur, la conexión A-7 con el Parque Empresarial y el estudio de inicio del proyecto de conexión ferroviaria del aeropuerto) que son competencia del Gobierno central y que éste ha obviado en sus Presupuestos Generales del Estado un año más. El consenso fue el resultado final de un pleno extraordinario que se caracterizó precisamente por las diferencias entre el ejecutivo local y la oposición e incluso entre los propios socios de coalición, y por convertirse en un debate inundado de reproches coronado con un eslogan del portavoz del PP, Pablo Ruz definiendo cómo debe ser el alcalde que «yo estoy dispuesto a ser», dijo.

¿Por qué este pleno? Así empezó el líder popular su discurso en la sesión extraordinaria convocada a petición de su grupo porque Elche se sitúa a la cola en inversión del Estado, lo que se traduce en 8,5 euros por ilicitano. Recriminó al PSOE por no decir «basta a la capacidad de Pedro Sánchez de reírse de los ilicitanos» y por eso justificó la necesidad de un pleno en el que todos los grupos estaban de acuerdo en algo: la necesidad de contar con esas infraestructuras, pero no en el cómo y ni en a quién pedírselo.

La propuesta aprobada es que con parte de los 300 millones de euros que le ha cedido el Gobierno central al Consell para gestionar infraestructuras para la Comunidad Valenciana se hagan realidad estas tres necesidades históricas del municipio. En concreto, han reclamado 19 millones para acabar la Circunvalación Sur, 1,2 millones conexión A-7 con el polígono de Torrellano y 2,5 millones para el estudio del tren para el aeropuerto. Se trata de una «autoenmienda» del PP porque inicialmente había propuesto 10 millones para la Ronda Sur, pero reconoció que esta cantidad se quedaba corta tras advertirlo Compromís en una comparecencia la pasada semana.

Y precisamente, Compromís se desmarcó ayer de sus socios de gobierno y no escondió su malestar en el pleno porque entiende que deben ser los Presupuestos Generales del Estado los que acojan estas inversiones y otras reivindicaciones, porque son de su competencia y no de la Generalitat. Su portavoz, Esther Díez pidió no renunciar a «la primera de cambio a una reivindicación» que depende de Madrid y por eso presentó, aunque sin éxito, una enmienda de sustitución para reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez no solo estas tres obras, sino otras deudas pendientes valoradas en total por 50 millones de euros.

Por su parte, el PSOE, de la mano de Héctor Díez, quiso poner en valor que ya tenían los deberes hechos, tras haber hablado el alcalde hace 26 días con Ximo Puig para pedirle financiar el último tramo de la Ronda Sur. El socialista trató de aplacar las críticas por la falta de presión en Madrid que le recriminan a su grupo y dijo que gracias a las reivindicaciones del gobierno municipal se abrió la Oficina de Tráfico, se puso en marcha la estación del AVE y el aeropuerto tiene un «acceso de primera por la autovía».

Y así socialistas y populares y viceversa se enzarzaron en reproches por todo lo conseguido y lo que no durante el gobierno de unos y de otros.

Para el resto de la oposición, esto fue un nuevo día de la marmota y el pleno acabó convirtiéndose en una escenificación más de a que auguraron que no acabaría en ninguna parte.