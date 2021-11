«La inteligencia artificial y los ordenadores no podrán alcanzar nunca la capacidad del cerebro»

La neurociencia abarca muchos campos, es trasversal. Es difícil concretar porque hay muchos ángulos en los que se puede enfocar. Lo que yo hago se llama conectómica, estudiamos las redes cerebrales. Lo hacemos de forma global para entender el cerebro. Durante décadas, este órgano se ha estudiado de forma parcial, por regiones pequeñas. Nosotros lo hacemos de forma global porque muchas de sus enfermedades se manifiestan así.

¿Qué observan en estas redes cerebrales o circuitos?

Los circuitos neuronales son muy complejos. La conectómica que desarrollo trata de entender esa complejidad, lo que nos puede llevar años. Hay quien lo hace de forma experimental, a través de los tejidos. Nosotros lo hacemos a nivel de las imágenes funcionales, estructurales o moleculares. Intentamos entender la conectividad que tiene el cerebro y su enorme complejidad.

¿Les sigue sorprendiendo la capacidad que tiene el cerebro para adaptarse al entorno?

La neuroplasticidad es una propiedad básica del cerebro. Hablamos mucho de inteligencia artificial y computadoras y se hacen analogías. Pero el cerebro es un órgano único que genera plasticidad de forma continua. Por ese motivo, nunca podrán alcanzar la capacidad del cerebro. Si seguimos con la analogía, es como si el cerebro estuviera todo el tiempo generando hardware, microchips en tiempo real.

¿Ustedes se apoyan en su investigación en la inteligencia artificial y el «machine learning»?

Desarrollamos algoritmos con inteligencia artificial y «machine learning», que utilizamos para estudiar las redes cerebrales. Hacemos una codificación y sabemos bien las limitaciones que tienen. Se fantasea mucho con la inteligencia artificial. Sus métodos pueden superar al ser humano a la hora de encontrar patrones y predecir el futuro, pero no es una tecnología que se pueda comparar con el cerebro humano, que es mucho más complejo.

¿Qué relación mantienen con las humanidades?

La neurociencia se alimenta de las humanidades, de las grandes preguntas del ser humano a nivel emocional, psicológico o de crecimiento personal. Las humanidades también utilizan los datos que nosotros generamos a nivel experimental y los interpretan. Esa es la divulgación que se requiere para trasladarle las investigaciones al público general.

¿Cuáles son los próximos hallazgos relacionados con el cerebro que nos sorprenderán?

La revolución de los datos. Hemos estado muchas décadas adquiriendo datos vinculados a la conectómica, de imágenes, genéticos, proteicos... Hay una cantidad de datos ingente, inmensa. Ahora tenemos la capacidad de convergerlos a nivel de tejido cerebral. Esa convergencia va a ser crítica para los descubrimientos de los próximos años, con los que se podrán corregir las enfermedades neurodegenerativas.

¿Es muy grande la diferencia de financiación para la ciencia entre Estados Unidos y España?

He desarrollado mi carrera en EE UU. A pesar de que sufrimos la crisis de 2008, en EE UU hemos sido bastante afortunados. No hemos visto una disminución de la financiación, al contrario, cada año se ha incrementado. Los fondos para la investigación sobre el alzhéimer, de la que yo me encargo, no dejan de crecer. La combinación entre la iniciativa pública y la privada resulta fundamental.

Con esto que comenta, ¿sería viable su regreso a España?

La neurociencia en España es de primera calidad. El Instituto de Neurociencias de Alicante es una referencia nacional, europea y mundial. Todos los científicos tenemos en la cabeza la opción de volver a casa. A veces, las ofertas llegan tarde. En mi caso, por ejemplo, ya estoy establecido en Harvard. Me han llegado muchas ofertas desde Madrid y Barcelona, pero ya no tienen sentido.

¿En qué momento se encuentra la investigación sobre el alzhéimer y sus efectos?

Mi mente científica dice que estamos totalmente perdidos. Pero no quiero ser pesimista y seguimos avanzando en el conocimiento de la enfermedad. Hemos publicado varios «papers» muy potentes, con los que explicamos métodos y avances significativos en las enfermedades del cerebro. Todo es muy descriptivo, porque aún no conocemos la causa exacta del alzhéimer.

¿Cuáles serán sus próximos pasos a nivel de investigación?

Estamos trabajando mucho el desarrollo químico y seguimos estudiando las enfermedades neurodegenerativas del cerebro. En Harvard tenemos una muestra de población compuesta por muchos sujetos, a los que llevamos años y años siguiendo. Buscamos dianas terapéuticas y los factores que generan el alzhéimer, para pararlo. Nuestro objetivo es desarrollar fármacos para evitar la destrucción de la red neuronal de los pacientes.