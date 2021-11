Llevábamos ya algún tiempo sin un pleno extraordinario con los que el PP acostumbra a animar la política municipal ilicitana, con asuntos por lo general de nula efectividad, bien porque el tándem gobernante PSOE-Compromís rechaza sus bienintencionadas iniciativas o bien porque, cuando logra que las apoyen, no sirven de nada. Más allá, por supuesto, de que populares y bipartito se dediquen a desplegar sus amplios repertorios de epítetos descalificativos; eso sí, mirando siempre por el ciudadano y la ciudadana, y también, cuando es el caso, por los animales y las plantas (no hay que olvidar que nuestra palmera datilera es una de ellas, por mucha categoría de árbol que le demos). Lejos nos quedaban ya sesiones memorables como aquella de hace un año cuando propusieron lo de la adhesión inquebrantable (sin genuflexión, somos un municipio moderno) al rey Felipe VI ante los pérfidos ataques a la monarquía.

La tensa espera, sin embargo, acabó esta semana con la sesión extraordinaria que Pablo Ruz y los suyos reclamaron para pedirle a Ximo Puig que de los 300 millones que le va a dar Pedro Sánchez para infraestructuras en la Comunitat el próximo año, destine 22 a las obras pendientes en el municipio ilicitano desde hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia muy muy lejana. Y eso a causa de la paupérrima (utilícese, si se prefiere: nimia, misérrima, ínfima o, directamente, nula) inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para Elche y sus pedanías. O esa, se trata de pedirle a mamá Autonomía lo que papá Estado nos niega, porque nos hemos portado mal con tanto dar la lata con el trasvase Tajo-Segura y la vuelta de la Dama.

El año pasado también hubo un pleno extra solicitado por el PP para estos asuntos presupuestarios. Bueno, estaba previsto que lo hubiera, pero no se celebró porque la oposición dio plantón al bipartito. Denunciaron PP, Vox y Cs que el alcalde, Carlos González, les había hecho una jugarreta trapacera por convocar la sesión fuera del plazo de presentación de enmiendas a los PGE, por lo que hacer el pleno «pa ná», pues no. En cualquier caso, tampoco habría servido de mucho, como se ha podido comprobar en repetidas ocasiones en que se han planteado desde el Ayuntamiento enmiendas a las cuentas estatales, gobernase quien gobernase aquí y allí. Cero patatero.

Aprendida la lección, los populares no planteaban este año enmendar las cuentas estatales, sino que Valencia supla a Madrid e invierta en las infraestructuras pendientes en el municipio, aunque correspondan a la Administración central. Algo así como el Plan Edificant de los colegios, pero sin reembolso para las arcas ejecutantes. Sin embargo, la sección de contabilidad aplicada del PP local se hizo un lío con la calculadora científica, confundió el pasivo no corriente con el activo ordinario, el patrimonio neto con el flujo de efectivo y el balance de situación con la situación del balance (vamos, casi como el pobre funcionario ese de las exhumaciones sin contrato del Cementerio Viejo). Como resultado de este desbarajuste de cash flow pidieron en su propuesta a Puig diez millones para acabar la Ronda Sur, ante lo cual, desde Compromís, que serán de izquierdas pero son también buena gente, le advirtieron a Ruz de que con ese dinero no llegaban ni al enlace con la carretera de Matola.

Total, que vuelta a la calculadora científica y a un nuevo plan contable. «Pidamos 30 millones, Pablo. No sea que nos quedemos cortos otra vez», aconsejaba el portavoz adjunto, José Navarro. «Oye, a ver si lo pedimos todo para la ronda sur y no queda nada para las pedanías», advertía Manoli Mora. «Si Puig no cumple se lo digo a Carlos Mazón y que la haga la Diputación como acceso al Palacio de Congresos», intervenía Juande Navarro. «Vamos a pedir 19 millones, ni uno más ni uno menos. Nosotros no somos oscurantistas ni servilistas ni caciquiles, y mucho menos gomiosos. Ya dejó dicho San Agustín que si callas, calla por amor; si gritas, grita por amor; si corriges, corrige por amor; si perdonas, perdona por amor».

Y fue así como, llegado el pleno, el PP se autoenmendó. La compromisaria Esther Díez, como enmendadora del erróneo cálculo contable-financiero del PP, quiso enmendar la moción popular para que primero se pidiera el dinero a Sánchez y si no se daba por enterado (que todo es posible), acudir a Puig. Pero Ruz replicó que para enmendar sus propuesta ya se bastaban ellos solitos con sus autoenmiendas y que enmiendas a sus enmiendas, las justas. La cosa se lió de tal modo que ni alcalde ni secretario se aclaraban si se iba a votar la enmienda primigenia, la autoenmienda enmendada propiamente por los populares o la enmienda semienmendada por Compromís, aunque aparentemente no se hubiera enmendado como tal a causa de la autoenmienda, y en consecuencia, tres por cuatro bicicleta y me llevo la dinamo. La situación llevaba camino de conducir a otra situación como la de aquel pleno en que el PP acabó votando en contra de una moción propia.

Aclarado el asunto (más de uno y más de una acabó también autoenmendándose a sí mismo y a sí misma), llegó el inevitable rifirrafe en plan vosotros no hicisteis nada por Elche cuando gobernasteis, pues anda que vosotros aún menos, pues vosotros menos que menos, pues vosotros la milmillonésima parte de menos… Al final, después de tanta rotación de partículas, la fuerza centrípeta se impuso y la autoenmendada propuesta popular fue aprobada por unanimidad. Ya ven. Total, ya se pidan las inversiones a Madrid o Valencia, el resultado va a ser el mismo, esta vez por efecto de la fuerza centrífuga. Hay que llegar a los PGE con los deberes y las presiones hechas o luego no queda más que autoenmendarse.

La cuestión no es baladí, porque acabar la inacabable Ronda Sur tiene su miga. En la inauguración de la primera fase, en marzo de 2015, la ministra popular del ramo, Ana Pastor, se comprometió a que su departamento le daría la «máxima celeridad» al segundo tramo. Después, Carlos González dejó caer la cosa varias veces ante su compañero ministro, el defenestrado paisano José Luis Ábalos, y este, como si oyera llover lluvia fina. Igual tenía razón la ministra y el proyecto se está tramitando con la máxima celeridad, según los baremos de la Administración. No hay más que reparar en la ampliación del Parque Empresarial, para la que el Consell estableció la etiqueta de urgente, y ya ven: cinco años de trámites y Pimesa prevé empezar a urbanizar en 2023.

Pero no todo tarda tanto, por fortuna. La Nit de l’Albà ya es fiesta de interés turístico nacional. Y la corporación lo celebró con un brindis junto a los pirotécnicos, y con la correspondiente coetà, como está mandado. Vienen bien estos reconocimientos para subir la moral colectiva pospandémica (o mejor, prepospandémica, con lo que aún tenemos por ahí y el personal que sigue autoenmendado y sin vacunar). El próximo 13 de agosto veremos en qué se nota, tras dos años de ausencia.

Hoy no voy a constatar que González se anota con lo de la l’Albà otro tanto frente a quienes cuestionan en su partido que repita como candidato. No todo hay que verlo en clave electoral; hay una o dos cosas que no. Pero como consiga que el arroz con costra sea declarado bien de interés cultural inmaterial (BICI), ya no habrá quien le enmiende la plana. Ni Alejandro Soler ni el aventajado delfín Héctor Díez. Ni el digital Antonio Rodes. Atentos.