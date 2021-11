Un Pla Director per al Palmerar

Una vegada aprovada la Llei del Palmerar, cal abordar sense demora la redacció dels instruments administratius que aquesta preveu per a la gestió del patrimoni a protegir. Uns instruments de planificació i gestió que constitueixen el Pla Director del Palmerar, que és concebut a la llei com un pla estratègic en el qual s’inscriuen totes les accions a realitzar sobre el palmerar; atenent als criteris de sostenibilitat i de preservació dels seus valors (Article 20).

Aquest Pla Director ha d’estar format, almenys, pels següents documents (Article 21):

1) El Pla Especial de Protecció (PEP), que és un document urbanístic que ja preveu l’actual Pla General d’Ordenació Urbana vigent des del 1998. Però 23 anys després d’aprovat el pla general, encara seguim sense disposar d’aquest instrument vital per a protegir el palmerar front a la voracitat urbanística. El 2016 es varen establir les bases per a la seua redacció, d’acord amb els principis que havien de regir també la redacció de la Llei del Palmerar. Se suposa que a l’Ajuntament s’està treballant amb el document, però fa anys que no coneixem cap avanç, ni s’ha fet cap consulta a la ciutadania sobre aquest tema.

2) El Pla Rector d’Ús i Gestió (PRUG), que ha d’establir els procediments a seguir i els criteris específics a aplicar en la gestió del palmerar, i els usos i activitats compatibles amb la preservació dels seus valors. És un document preceptiu en la gestió de qualsevol patrimoni, i no calia esperar a l’aprovació de la llei per a redactar-lo. Hauria d’estar redactat, si més no, des del reconeixement de la Unesco l’any 2000. Portem dècades de retràs també amb aquest document.

Recentment s’ha anunciat la redacció d’un PRUG de la xarxa de reg. Ens sembla positiu que se planifique l’ús i gestió d’aquest element consubstancial al palmerar; però aquest no és el PRUG que necessitem, perquè el palmerar és moltíssim més que la xarxa de reg.

3) El Pla de Conservació i Manteniment, que ha de regular la gestió i els criteris específics que cal aplicar a les labors agrícoles, incloent-hi el reg, abonat, poda, tractaments fitosanitaris, la prevenció de riscos, i el manteniment i neteja.

4) El Pla de Salvaguarda, Investigació i Difusió, que ha d’establir i regular les actuacions encaminades a la millora del coneixement, la difusió i la divulgació dels valors del palmerar.

També la sensibilització de la ciutadania i dels visitants sobre aquests valors patrimonials; així com les actuacions necessàries per impulsar la investigació científica sobre el palmerar.

A més, en aquest Pla Director s’ha de planificar l’eliminació d’elements impropis del palmerar, i la recuperació d’aquells altres que contribuïsquen la integració paisatgística d’aquest; al temps que se prenen mesures contra la contaminació lumínica i acústica. S’ha de planificar també la selecció de les palmeres d’especial valor per la qualitat dels seus dàtils.

Un Pla Director que marca el camí a seguir i que, bàsicament, ens demana tant als gestors del palmerar com a la ciutadania, que decidim què volem fer amb aquest. Com volem que siga el palmerar actual que, segurament, ha de ser diferent al que ha estat els darrers segles. Hem de posar-nos d’acord també sobre els usos que volem donar-li, i la gestió que hem de portar a terme, per a garantir la sostenibilitat ecològica, social i econòmica, i per a preservar els valors culturals que li han estat reconeguts com a Patrimoni de la Humanitat. Una tasca per a la qual és imprescindible la participació de personal tècnic qualificat en la matèria, amb un enfocament pluridisciplinar; però que requereix igualment de la participació ciutadana com a un element fonamental en la presa de decisions en relació a la planificació, l’ús i la gestió del palmerar.

Sovint s’escolten veus demanant més recursos per a gestionar el palmerar. Els recursos són importants, i la nova llei representa un gran avanç en eixe sentit, en assumir la Generalitat el cofinançament de les despeses conjuntament amb l’Ajuntament d’Elx (Disposició Addicional Cinquena). A més, totes dues administracions es comprometen a incloure una partida específica per aquest menester en els pressupostos anuals.

Però més important que aconseguir recursos, és saber per a què volem eixos recursos. És a dir, concretar què és el que volem fer al palmerar. Quina gestió se va a fer, quins usos se van a autoritzar, com se van a preservar els valors culturals, etc. etc. No te cap trellat reclamar recursos quan no se te un Pla Director en el que s’explique el que se vol fer amb eixos recursos, com se vol fer i per a què se vol fer. Si no se té clar això, no s’està qualificat per a gestionar el palmerar. Lamentablement, en tot el que portem de legislatura, no hem escoltat a cap responsable de la gestió, explicar el que se vol fer al palmerar. Ni tan sols hem escoltat una simple explicació, per exemple, sobre per a què se demanen ara més recursos a l’Estat.

El temps corre i el palmerar es va deteriorant dia a dia. No podem seguir gestionant-lo “a salt de mata” segons les ocurrències del responsable de torn. Ni podem seguir esperant eternament a tindre un Pla Director. El més urgent i més important ara mateix, és dedicar bona part dels recursos disponibles a acabar el PEP i a la redacció del PRUG i del Programa de Conservació i Manteniment. Cal abordar esta tasca sense més demora; i si l’Administració no disposa del personal necessari per atendre estes necessitats, cal que convoque els concursos pertinents per a que professionals de l’àmbit privat puguen optar a la seua redacció i implicar-se igualment en la difusió dels valors del palmerar. Tot plegat, sense oblidar la participació ciutadana i la col·laboració publico-privada en el procés.