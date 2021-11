El Ayuntamiento de Elche da por perdidas con el decreto-ley las plusvalías que estaban pendientes de cobro

La Concejalía de Gestión Tributaria ya ha avanzado que el Ayuntamiento no va a cobrar el impuesto a los que estén este tipo de situaciones. «Hemos tomado la decisión de anular todo recurso pendiente y además revocar todo lo que está en plazo de recurso de reposición para favorecer al contribuyente, hay otras ciudades que no lo han hecho así, pero nosotros hemos querido ser más prudentes», dice la edil del área, Patricia Maciá.

Esto supone, por ejemplo, que aquellos que están dentro del plazo del mes para presentar el recurso de reposición cuando les notifican lo que tienen que pagar no van a tener que abonar el impuesto. Otra cosa es que se les haya liquidado ya, haya pasado ese mes y no hayan puesto pegas. Entonces no hay vuelta atrás, porque es firme, según explica la edil del área.

Sin embargo, hay otros casos como aquellos que han vendido su casa hace unos meses, incluso hace medio año, sus notarios dieron la orden al Ayuntamiento, pero todavía no han recibido ninguna notificación o lo que es lo mismo no les han liquidado el impuesto. Éstos tampoco tendrían que abonarla. «Si no se le ha liquidado ya no se le puede liquidar; volvemos a liquidar con arreglo a la nueva normativa a las transmisiones posteriores al 9 de noviembre de 2021», apunta Maciá.

En esta situación se encuentran cientos de contribuyentes, ya que antes de la nulidad del tributo municipal en Elche se estaba dando un retraso de hasta un año en el cobro del impuesto municipal, que desde la Concejalía de Gestión Tributaria achacaron a, entre otros factores, el aumento de transacciones inmobiliarias, a que desde enero de 2020 Suma se encarga de la recaudación y a la pandemia.

La anulación de la plusvalía por el Supremo y la inmediata reforma aprobada por el Consejo de Ministros para seguir recaudando cuando se produce una transacción inmobiliaria (compraventas o herencias) ha causado un «terremoto» en los ayuntamientos en la recta final del año cuando estaban cerrando los presupuestos del próximo ejercicio.

En Elche, de esperar ingresar 4,2 millones de euros con la «antigua» plusvalía, la Concejalía de Gestión Tributaria cree que con la nueva reforma en 2022 las arcas municipales van a percibir solo 1,5 millones de euros. «Hemos previsto una disminución de ingresos del 65% que es lo prudente. Entre que modificamos la ordenanza, se pone en marcha el proyecto de ley a nivel estatal, tenemos seis meses para ello y entendemos que no se va a recaudar en ese tiempo», explica la responsable de la Concejalía.

Las estimaciones que han hecho en Elche nada tienen que ver con las de Alicante donde esperan ver reducida la recaudación solo cinco millones frente a los 15,3 millones que preveían percibir antes del fallo del Tribunal Constitucional.

Frente a ello, la concejala socialista defendió haber sido «realistas» bajo el argumento de que «el Gobierno ha indicado que hay que estimar una disminución del importe respecto a 2021 porque habrá una menor recaudación». Apunta a que con el nuevo método de cálculo, los supuestos de no sujeción y las posibles revisiones con efecto retroactivo conllevarán sí o sí a que se recaude menos por esta controvertida obligación fiscal.

Y es que no hay que olvidar que este impuesto municipal recae sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana ( solares, viviendas, chalets, plazas de aparcamiento, sótanos, locales comerciales). Eso ha permitido que el Ayuntamiento de Elche llegara a liquidar en sus mejores tiempos 10,2 millones de euros en 2007.

Sentencia

Sin embargo, a finales de octubre la sentencia del Tribunal Constitucional que tumbaba las plusvalías se convirtió en un varapalo para las administraciones locales y todo un balón de oxígeno para los contribuyentes. La anulación duró poco porque apenas dos semanas después el Consejo de Ministros aprobaba por decreto-ley una reforma del tributo municipal para que éste fuera constitucional y para que refleje la realidad del mercado inmobiliario con garantizando a los contribuyentes no tengan que pagarlo si se vende a pérdidas.

Maciá: «Hemos sido prudentes y realistas»

«Prudencia» y «realismo» son las dos opciones por las que ha optado la Concejalía de Gestión Tributaria a la hora de calcular cuánto ingresará el Ayuntamiento en 2022 por la nueva plusvalía. Patricia Maciá ha estimado que los 1,5 millones de euros que percibirán las arcas municipales, frente a los 4,2 millones previstos antes de la anulación las «nivelará» el Gobierno con el crecimiento de las entregas a cuenta y con la liquidación definitiva y negativa de 2020. También habrá una compensación por el IVA de 2017.