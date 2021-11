Adiós a la masificación

Si todo sale según lo previsto, de cara al próximo mes de enero unos 500 alumnos de Secundaria y Bachillerato del IES La Torreta cogerán sus libretas, sus mochilas y demás enseres y comenzarán a recibir clases en el nuevo IES Periodista Vicente Verdú, de la mano de unos 65 docentes que también cambiarán de localización.

De momento, y durante unos meses, este instituto será como una «delegación» del IES La Torreta, porque el IES Vicente Verdú no está creado aún administrativamente como tal. Se espera que sí lo esté de cara al curso 2022-2023.

Así las cosas, el IES La Torreta, actualmente con nada menos que 1.600 alumnos, en horario de 8 a 22 horas, se quedará en sus tradicionales instalaciones con unos 1.100 estudiantes, todos ellos de formación profesional.

Por tanto, toda la Secundaria y Bachillerato de este centro estrenará aulas en pocas semanas, mientras que los que se queden en La Torreta verán cómo se liberan algunos espacios y empieza a desaparecer la masificación que, durante demasiados años, ha tenido que soportar este centro.

Además, por fin, tras años de anuncios, planes y buenas intenciones, el centro de la calle Eduardo Ferrández Garcia asistirá a una instantánea histórica: ver desaparecer los barracones que desde 1998 se comenzaron a instalar de manera «provisional». Hasta una decena de aulas prefabricadas se han llegado a colocar en este centro, que siempre se ha quedado descolgado de las grandes inversiones educativas, y que ha visto cómo año tras año, presupuesto tras presupuesto, plan de infraestructuras de la Conselleria de Educación tras plan de infraestructuras, y gobierno tras gobierno autonómico, este centro quedaba rezagado, olvidado e, incluso, maltratado.

Desde la Conselleria de Educación se asegura que los barracones del IES La Torreta, que llevan más de 20 años (entre 1998 y 2000 se instalaron cuatro) como una pieza más en este recinto educativo, se retirarán a partir de enero, lo antes posible, cuando se marchen los alumnos de Secundaria y Bachillerato. Actualmente, estas aulas prefabricadas están siendo utilizadas tanto por este tipo de estudiantes como por los de Formación Profesional.

Cuando llegue ese momento, muchos recordarán nuevamente todo el esfuerzo que ha quedado por el camino para intentar resolver esta situación de masificación.

Y es que el instituto es muy veterano. Fue creado por Real Decreto en 1978 ante el colapso del que es ahora el IES Sixto Marco, ocupa sus actuales instalaciones desde 1980 y es el segundo centro de formación profesional más veterano de Elche.

Nunca se ha adecuado, ni a la Logse, ni tampoco puede cumplir con los requisitos de accesibilidad al cien por cien. Nació para ser un centro de FP, pero luego no tuvo más remedio que acoger Secundaria y Bachillerato.

Tras la llegada del actual Ejecutivo autonómico, las primeras reuniones entre Ayuntamiento y Miguel Soler, el secretario autonómico de Educación, sobre este centro tuvieron lugar entre 2015 y 2016. Entonces se seguía apostando por ampliar el centro en otro lugar, tal y como se planteó en 2009, ya que el IES ocupa un huerto de palmeras donde no se puede construir por la protección del Palmeral.

Un año antes, la Conselleria de Educación, en un nuevo cambio de enfoque para tratar de solventar los problemas de espacio en La Torreta, había anunciado no solo por crear un aulario, sino una actuación mucho más ambiciosa como era la remodelación del centro, de manera que contara con dos nuevos pabellones así como con una pista cubierta. Es decir, nuevas dependencias a sumar. El problema fue que tal volumen de edificabilidad chocaba con el Plan Especial del Palmeral, por lo que también se pensó en anexionarse terrenos próximos para ello, de manera que no se vulnerara el ordenamiento urbano.

En 2004 ya se hacía un llamamiento desde esta comunidad educativa a construir un nuevo aulario de unos 2.000 metros cuadrados. Conselleria, en aquel año, acogió en principio bien la idea, pero nada más se supo.

Previamente, en 2003, con el PP en el gobierno autonómico y el PSOE en el ejecutivo del Ayuntamiento de Elche, la situación ya se enrareció. Al finalizar el curso 2002-2003, el equipo de gobierno, los sidicatos y la federación local de asociaciones de madres y padres denunciaban la desidia y la falta de previsión del Consell.

Por su parte, los populares aseguraban entonces que se había aprobado el proyecto básico y pedida la licencia al Ayuntamiento, el cual argumentó en aquel momento que no podía concederla porque no se podía exonerar al instituto de la edificabilidad limitada en El Palmeral, además de decir que el suelo ofrecido no era municipal. El Ayuntamiento de Elche, en medio de un rifirrafe político y administrativo, insistía no solo que la conselleria había presentado un proyecto de ampliación que chocaba con la Ley del Palmeral, sino que además se había ofrecido suelo municipal alternativo y ante lo cual la Conselleria de Educación no había respondido.

Pero eso ya es pasado. Desde este veterano instituto, actualmente bajo la dirección de Esther Montesinos, se ve con optimismo el futuro, sobre todo porque mucho han luchado en estos últimos años por tratar de que se normalice la situación de una vez por todas.

Y sobre todo porque de cara a septiembre este centro se transformará, si todo sale según lo previsto, por fin en un Centro Integrado Público de Formación Profesional (CIPFP), el cuarto en la provincia. Es decir, el instituto formará parte de la red puntera de la Comunidad, integrará más oferta, mejorará sus instalaciones ofrecerá más calidad docente y ampliará sus vínculos con el tejido empresarial. Otra cosa es si habrá fondos para reacondicionar La Torreta o habrá que esperar de nuevo largos años para que conselleria invierta decididamente en este centro.