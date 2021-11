El AVE de Alicante con Madrid mejora a costa del de Elche y Orihuela

La decisión de Renfe de modificar dos de los cuatro trenes AVE de la línea Orihuela-Elche con Madrid, de forma que ahora pasen por Alicante y Villena, lo que supondrá pasar de la alta velocidad al «paso de tortuga», pues llega o supera las tres horas a partir del 12 de diciembre, tendrá un claro beneficiario: la línea de Alicante, que sale reforzada.

La empresa pública es evidente que no ha tomado la decisión a la ligera y ha pesado, y mucho, el número de viajeros que cada día eligen Orihuela o Elche como salida o destino en la estación de Atocha. Nueve meses después de la puesta en marcha, con asistencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que sucedió el 1 de febrero, la realidad de una línea que está previsto algún día llegue a Murcia es que cada día suben o bajan en Elche una media de 66 personas, cuando salen a la venta 2.550 plazas a diario. Mientras que Orihuela, que tiene mejores datos de usuarios, colocó entre julio y agosto, algo más de diez mil billetes; es decir, los pasajeros habrían cabido en 4 trenes de los 248 que se ofertaron entre los dos meses. Es evidente que el horario no es el más idóneo, a primera o última hora del día, como tampoco la ubicación en Elche de la estación o apeadero, como se quiera ver y a muchos les sale más rentable coger el cercanías a Alicante (que es gratis) para ir a Madrid. Pero lo que ha ocurrido nadie lo preveía. Los dos alcaldes, Carlos González (Elche) y Emilio Bascuñana (Orihuela) no fueron informados, de hecho, trabajaban por aumentar la cadencia de trenes porque cuando arrancó el entonces ministro del ramo, José Luis Ábalos, les aseguró que aumentaría tras el covid. Pero ¿qué suponen los cambios?

Lo que gana Alicante

1. Dos trenes diarios más

La línea de Alicante es la gran beneficiada porque incrementa en dos trenes la frecuencia con Madrid, algo que Renfe omitió en su nota de Prensa del miércoles. Así se pasa de los actuales diez AVE en dirección a Madrid y 9 hacia la capital de la provincia, a once y diez a partir del 13D.

2. Una salida más madrugadora

Hasta ahora, desde Atocha a Madrid solo se podía salir a las 7.45 horas, pero desde el 13D se gana el horario de uno de esos dos trenes que saldrá a las 6.50 horas (ahora lo venía haciendo a las 6.55 en dirección Elche y Orihuela). Un pasajero que se suba a él tardará 2 horas y 27 minutos en plantarse en Alicante (servicio del que ahora no disponía) y uno que vaya a Elche u Orihuela 2 horas y 58 minutos y 3horas y 13 minutos, respectivamente. Ahora tardaban 38 minutos menos a esos destinos.

3. ...Y dos trenes solapados

El segundo tren que gana la línea de Alicante (que vendrá desde Elche y Orihuela y que adelanta para ello su horario en 70 minutos) es más curioso porque tendrá su salida desde la capital a las 20.15 horas. Y es curioso porque diez minutos más tarde, a las 20.25 horas, saldrá otro también desde Alicante con destino Atocha. Y también es curioso, que el precio del billete sea distinto: desde 39,80 el primero y desde 26,50 euros el segundo (tarifas de la página oficial de Renfe ayer). Es decir, vendrá un tren desde el sur de la provincia, más caro, para salir diez minutos antes que el de Alicante, que es más barato... y más rápido porque el primero tardará 2 horas y 32 minutos y el segundo 2 horas y 29 minutos). ¿Ustedes entienden algo?

Lo que pierde Elche y Orihuela

1. 37 y 38 minutos por trayecto

Si hasta ahora no tenía gran demanda, con ese aumento de tiempo para realizar el recorrido en dos de los cuatro AVE (el primero desde Madrid y el segundo y último desde Orihuela y Elche), ¿alguien piensa que será más competitivo?

2. Y más caro que el de Alicante

Renfe tiene una gran variedad de precios y ofertas pero en las comparativas, para el lunes 13D, cuando entran en vigor los cambios, la mayor parte de los billetes de Alicante son más baratos (y rápidos) que los de Elche y Orihuela (y lentos), será porque hay más kilómetros. Ese día, ir a Madrid costará desde 34,85 desde Orihuela, 27,25 desde Elche y 26,5 desde Alicante. Y volver, 23,20 desde Alicante, 27,25 desde Elche y 28,45 desde Orihuela.